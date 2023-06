Der Dirigent und Komponist Emilio Pomàrico wurde als Sohn italienischer Eltern in Buenos Aires geboren. Seine musikalische Ausbildung erhielt er zunächst in Mailand, bevor er 1979/80 Meisterschüler von Franco Ferrara in Siena wurde und sich 1981 bei Sergiu Celibidache in München fortbildete. 1982 debutierte er als Dirigent mit einer Konzertserie in Italien und Südamerika. Anschliessend arbeitete er mit den wichtigsten italienischen Orchestern in Turin, Rom, Padua, Bozen, Palermo, Parma, Florenz und mit der Filarmonica della Scala zusammen. In ganz Europa wurde Pomàrico bald zum gefragten Gast auf den Konzertpodien: So leitete er das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Bamberger Symphoniker, die Sinfonieorchester des NDR, des WDR und des SWR, das BBC Scottish Symphony Orchestra, das Radio Filharmonisch Orkest in Holland und das Orchestre Philharmonique de Radio France. Er trat beim Festival d'Automne in Paris auf, beim Edinburgh Festival und den Salzburger Festspielen, bei Wien Modern und den Wiener Festwochen, bei der Biennale Musica in Venedig und den Donaueschinger Musiktagen. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die zeitgenössische Musik. Gemeinsam mit dem Ensemble Modern in Frankfurt, dem Freiburger ensemble recherche, dem Ensemble Contrechamps Genf, dem Klangforum Wien und dem Nieuw Ensemble Amsterdam führt er regelmäßig Werke des 20. und 21. Jahrhunderts auf. Besondere Beachtung fand er als Interpret der Musik von Luigi Nono, Emmanuel Nunes und Brian Ferneyhough. Als Operndirigent stellte sich Emilio Pomàrico bei der Münchener Biennale, der Opéra National de Paris, dem Teatro La Fenice in Venedig und dem Teatro São Carlos in Lissabon vor. Als Komponist hat er mit Ensembles wie dem Klangforum Wien, dem Asko-Schoenberg ensemble, der musikFabrik, dem Remix Ensemble, den ensemble intercontemporain, dem Ensemble Modern, dem ensemble recherche und dem Ensemble Resonanz zusammengearbeitet.