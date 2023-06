Die Donaueschinger Musiktage unterstützen den „Music Fund“

Ein Musikförderungsprojekt des Ensemble Ictus

Die Donaueschinger Musiktage möchten alle diesjährigen Besucher dazu ermuntern, den „Music Fund“ mit Sachspenden, seien es Instrumente, Noten, musikalische Schulen oder Lehrbücher (auf Englisch, Französisch oder Portugiesisch) oder aber mit Geld zu unterstützen. Der „Music Fund“ wird während der Musiktage mit einem Stand auf dem Festival vertreten sein.

Der „Music Fund“ sammelt Instrumente, repariert diese – falls nötig – und leitet sie in Entwicklungs- oder Krisenländer weiter. Ebenso bietet er Workshops zum Thema Reparatur von Instrumenten an und bildet vor Ort Instrumentenbauer aus, um dadurch langfristig das Wissen und die Kenntnisse zu sichern, die für den Erhalt und die Pflege von Instrumenten nötig sind. Helfen Sie dem „Music Fund“, indem Sie Instrumente, Noten oder Geld spenden.

Die Arbeit des „Music Fund“

Der „Music Fund“ koordiniert europaweit Sammelaktionen von Musikinstrumenten. Daraufhin werden die gesammelten Instrumente instand gesetzt und verteilt. Auf diese Weise werden in ganz Europa jährlich hunderte von Instrumenten gesammelt und an Partnerinstitutionen in Entwicklungsländern geschickt.

Ebenso bietet der „Music Fund“ Workshops an, in denen gezeigt wird, wie die Instrumente gestimmt, repariert und gepflegt werden: zu diesem Zweck veranstaltet der „Music Fund“ nicht nur Seminare in den Partnerinstitutionen, sondern organisiert auch die Ausbildung von Instrumentenmachern (wörtl. Technikern) in Zusammenarbeit mit europäischen Instrumentenbauern, und zwar sowohl in Entwicklungsländern als auch in Europa.

Sammlung und Reparatur

Die erste vom „Music Fund“ organisierte Spendenaktion (Sammlung) war eine Initiative des belgischen Ensemble Ictus (www.ictus.be) und der NGO Oxfam Belgien. Seitdem haben viele Konzertveranstalter und Ensembles die Arbeit des „Music Funds“ verstärkt unterstützt, indem sie regelmäßig europaweit Instrumentensammlungen organisiert haben.

Jedes Instrument hat seine Geschichte

Nach der Ankunft eines jeden Instruments werden zunächst sein Zustand und sein Wert überprüft. Danach wird es repariert, falls dies nötig sein sollte (die meisten Instrumente werden in einem guten Zustand übergeben). Die Instrumente erhalten eine Identifikationsnummer und werden in eine Datenbank aufgenommen, die dem „Music Fund“ die Möglichkeit gibt, den Spender über die Reise zu informieren, auf der sich sein Instrument befindet, denn das Wissen darüber, woher ein Instrument stammt, lässt eine Beziehung zwischen dem Spender und dem Empfänger entstehen.

Die Verteilung

Ende 2005 wurden die ersten, mehr als 300 Musikinstrumente mit einem LKW zu Partnerinstitutionen im mittleren Osten gebracht. Ein Jahr später erreichte eine zweite Ladung mit ebenfalls 300 Instrumenten das gleiche Ziel per Schiff. Seit 2006 wurden ähnlich oder gleich große Ladungen von Instrumenten auch zu Partnerinstitutionen in Kinshasa und Maputo geschickt. Während der gleichen Zeit wurden aber auch regelmäßig kleinere Ladungen oder einzelne Instrumente per Flugzeug in den mittleren Osten, nach Mosambik oder in die Demokratische Republik Kongo gebracht – meist von Leuten, die ohnehin eine Reise in eines der jeweiligen Länder planten und vorschlugen, auf dieser ein Instrument zu einer der Partnerinstitutionen mitzunehmen. Auf diese Weise erreichen jedes Jahr hunderte Instrumente die Partnerinstitutionen des „Music Fund“ in Afrika sowie im nahen und mittleren Osten.

Workshops und Ausbildung

Die Musikinstrumente, die der „Music Fund“ verteilt, müssen in einem sehr guten Zustand sein. Dies aber setzt eine Vielzahl von Kontrollen voraus, die von einem großen Team von Experten übernommen werden, die aber eben auch die hohe Qualität der Instrumente garantieren. Auch einige französische und belgische Instrumentenbauschulen beteiligen sich ehrenamtlich daran.

Da es in den Ländern, in die die Instrumente versandt werden, für gewöhnlich nur wenige Instrumentenbauer gibt, können die Kosten für Reparaturen oftmals außerordentlich hoch sein. Daher werden viele Instrumente im Schadensfall häufig überhaupt nicht repariert. Aus diesem Grund hat der „Music Fund“ etliche Einführungsworkshops zum Thema Instrumentenbau und Reparatur von Instrumenten organisiert.

Auf diese Art und Weise überbringt der „Music Fund“ nicht nur Instrumente, sondern vermittelt auch wichtiges Know-How. Das langfristige Ziel des „Music Fund“ scheint offensichtlich: Die Unabhängigkeit der Partnerinstitutionen.

Wie wird das Wissen vermittelt?

Europäische Instrumentenbauer bieten Lehrern oder Studenten, die den Partnerinstitutionen verbunden sind, Einführungsworkshops von 10 Tagen bis zu 3 Monaten Dauer an, in denen sie die Kenntnis vermitteln, wie Instrumente gebaut oder repariert werden. Nach diesen Workshops lädt der „Music Fund“ die talentiertesten Teilnehmer für weitere Kurse nach Europa ein. Auch werden europäische Experten für längere Zeit in die Entwicklungsländer geschickt.

Den begabtesten Schülern werden mehrmonatige Praktika bei erfahrenen Instrumentenbauern angeboten und manche erhalten sogar ihre komplette Ausbildung an europäischen Musikinstrumentenbauschulen. Nach deren Ende, können die früheren Auszubildenden in ihrer Heimat selbständig ihren neuen Beruf ausüben und nun die Workshops leiten, die der „Music Fund“ zusammen mit den örtlichen Partnerinstitutionen aufgebaut hat.

2011 sind folgende Institutionen Partner des „Music Fund“:

A.M. Qattan Foundation (Gaza), Al Kamandjati (Ramallah, Jenin), Barenboim-Said Foundation (Ramallah), Ecola Nacional de Musica (Maputo), Institut National des Arts (Kinshasa), Orpheus (Nazareth), La Maison de le Création (Brüssel), Ledebirds (Ghent).

Im Jahr 2011 werden aber auch neue Projekte in Südafrika und im Norden Marokkos aufgebaut.

Kontakt:

Tel.: +32499729765

Email: info@musicfund.eu