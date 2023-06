Ankunft in... Brigachtal-Klengen!

Villingen, Kirchdorf, Brigachtal – Klengen, Stop! Dieses Jahr endet der Weg nach Donaueschingen zwei Orte vor der Konzertstätte, um im heimeligen Hotel Sternen ohne Wireless-Lan (!) einzukehren. Der Bahnhof besteht nur aus einem Bahnsteig, die Kinder werden vom Privatbus abgeholt und ein Dorfzentrum gibt es auch nicht. Ein Wohnhaus nach dem anderen.

So fern der zirkulierenden Welt scheint es fast unmöglich, dass wir die Tage hier in der Nähe Musik der Avantgarde hören werden. Ein fast schon ominöser Ort, der in Anbetracht des Ereignisses nahezu wissenschaftlichen Geheimlabors gleichen könnte. Jens Brand, Andreas Dohmen, Lars Petter Hagen, Clara Maïda, Sarah Nemtsov und Sergej Newski bilden dieses Jahr das Forschungsteam. Sie haben die Welt beobachtet und Parameter gefunden, um Klänge zu analysieren, ordnen und zu zerpflücken. Den anderen Schwerpunkt bilden die, die sich einer Situation, einem Kontext annehmen: Jennifer Walshe, Hans Thomalla, Francois Sarhan, Wolfgang Rihm oder Christina Kubisch. Und natürlich Erwin Stache mit seiner Fußballperformance, bei der auch eine Fußballmannschaft aus der Gegend teilnimmt. Und da wären wir doch wieder (so ungefähr) bei Brigachtal-Klengen angekommen. So falsch kann es hier gar nicht sein.