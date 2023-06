Der Werkbeginn sollte immer eine Spieleröffnung sein!

Auch wenn heute Erwin Staches Fußballperformance "Ball schön flach oben rein" ästhetisch gescheitert ist, die Idee ist brillant. Die Struktur einer mehr oder weniger seriell konzipierten Komposition durch verschiedenste außermusikalische Datenreihungen, im Sinne einer strukturellen Ballung und Diffusion von Intensitäten, wurde hier durch die Regeln eines allbekannten Spiels ersetzt. Es wurde die Möglichkeit eines dynamischen Intensitätsverlaufs einzelner Elemente evoziert – einfach via Regeln! Eine raumzeitliche Komposition, die durch die regelgeleiteten Kräfte zweier Mannschaften aufrechterhalten wird: Wo sonst der Komponist die zweite Kraft bildet, muss er hier sein Ego sich nicht mehr unterbringen. Intensität ist kein Resultat mehr langer Überlegungen, es reichen zwei, drei Regeln, um sie hervorzurufen. Die einzelnen Spieler müssen sich dabei noch nicht mal als Teil eines Ganzen denken, sie verfolgen ihren Ball und das Spiel betreibt die Komposition.

Doch leider ereignete sich die Performance mit ästhetisch unausgereiften Mitteln: Nur die Schritte der Spieler mit Sensoren zu übersetzen, die einfachsten Midi-Klänge, die zusätzlich für den rechts-links-Schritt in ein Intervall aufgeteilt waren, das ist zu wenig. Ein größeres Spielfeld und professionellere Spieler hätten ein reicheres Klangergebnis zu Stande bringen können. Und Staches Kommentar zu Beginn und Schluss der Performance an das Publikum zerstörte jedes Potential ad hoc: "Und bitte während dem Spiel ruhig verhalten, nur bei Toren und vergebenen Torchancen applaudieren." "Morgen wird die Performance draußen stattfinden, da klingt alles noch einmal ganz anders." Wieso wieder dieser Ernst? Da gibt es einmal die Möglichkeit, tatsächlich einen kompositorischen Vorgang in der Situation (!), in Interaktion mit dem Publikum (!), als Spiel (!) entstehen zu lassen…und dann bindet man es wieder an die komplette Maschinerie des biederen, ernsten Konzertbetriebs.

Aber die Richtung ist gut! Die Erwartung der Zuschauer vor einem Fußballspiel sollte bestenfalls der Erwartung der Hörer eines Konzerts und damit auch dem Werk entsprechen. Ein Werkbeginn sollte immer eine Spieleröffnung sein!