geboren 1975 in Bonn, studierte Komposition an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Nach dem Studium ging er von 1999-2002 an die Stuttgarter Oper, wo er als Produktionsdramaturg und musikalischer Berater der Dramaturgie tätig war. Von 2002 bis 2007 setzte er als Stipendiat des DAAD und der Stanford University seine Studien bei Brian Ferneyhough in Stanford, Kalifornien, fort und schloss mit dem Doctor of Musical Arts ab. Hans Thomalla erhielt mehre Kompositionspreise, u.a. den Kranichsteiner Musikpreis, den Christoph-Delz-Preis und den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung (2010). Außerdem erhielt er den Geballe-Dissertation-Prize der Stanford University, verbunden mit einen einjährigen Aufenthalt am Stanford Humanities Center. Er war Stipendiat der MacDowell Colony, New Hampshire, und des SWR-Experimentalstudios. Seine Musik wurde bei zahlreichen Festivals gespielt, unter anderem in Tanglewood, Donaueschingen, Wien Modern, Witten, Takefu, bei der Münchener Biennale und den Darmstädter Ferienkursen, wo er 2010 auch als Kompositionsdozent lehrte. Im Juli 2011 kam im Großen Haus der Stuttgarter Staatsoper seine Oper "Fremd" zur Uraufführung. Hans Thomalla lebt in Chicago, wo er seit 2007 als Assistant Professor of Music Composition an der Northwestern University lehrt.