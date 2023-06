wurde 1972 in Moskau geboren. Nach dem Abschluss der Musikfachschule des Staatlichen Tschaikowsky-Konservatoriums im Fach Musiktheorie studierte er Komposition bei Jörg Herchet an der Hochschule für Musik in Dresden sowie bei Friedrich Goldmann an der Universität der Künste Berlin und von 2000 bis 2005 Musiktheorie und Musikpädagogik bei Hartmut Fladt. 2006 erhielt Sergej Newski den 1. Preis des Kompositionswettbewerbs der Landeshauptstadt Stuttgart für das Stück „Fluss” und 2008 den Ensemble- und Publikumspreis für das Stück „Alles“ beim Pythian Games Festival in Sankt Petersburg. Außerdem wurde er mit verschiedenen Stipendien ausgezeichnet, u.a. Casa Baldi, Villa Serpentara, Künstlerhof Schreyahn, Cité Internationale des Arts Paris, Berliner Senat sowie der Akademie der Künste Berlin. Sergej Newski lebt in Berlin.