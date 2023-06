Christina Kubischs "Silent Exercises", Klangraum und Video, in der Christuskirche

In Kubischs "Silent Exercises" herrscht Lärm. Eine Soundinstallation - Stimmkollage des Wortes "Stille" in 70 Sprachen – durchhallt die Christuskirche. Das Konzept klingt etwas nach letztem Drücker, interessant, dass gerade Kubisch, die noch Donnerstag die lange Vorlaufzeit des Donaueschinger Aufträge lobte, eine solch abgegriffene Spielerei präsentiert. Anregend, ihr Hinweis auf die lautmalerische Qualität dieses Wortes in manchen Sprachen – wäre der onomatopoetische Ausdruck der Stille nicht Abwesenheit jedes Wortlauts?

Der unhintergehbare poetische Konflikt – Stille brechen zu müssen, um sie zu meinen – bestimmt Kubischs Arbeit. Ihr Hinweis auf Lautmalerei eröffnet eine weitere Deutung: Kubisch legt "silence", "Stille", "silenzio" so zueinander, dass die Häufung von S- Lauten offenbar wird – ssssst, pssssst! Der durch und durch negative Begriff verweist auf sein performatives Fundament, den Befehl „Sei Still! Silence!“. Der Befehl der Unterlassung jedes Klangs – ein unerfüllbarer und darin genuin sadistischer Befehl – stellt wohl einen der ersten und grundlegendsten Maßregelungen dar, denen ein Mensch im gesellschaftlichen Gefüge unterworfen ist.

Der Videoteil der Installation im Dachstock der Kirche verstärkt diesen Eindruck: Ein Kafkaesker Raum, der - in nicht nachvollziehbarem Maße von Holzbalken durchstrebt – sich nie ganz in dem Blick nehmen lässt, der nur Ausschnitte, angeschnittene Einblicke auf die Projektion der Stimm-Sonogramme freigibt. Dieser Estrich in der Kuppel der Kirche ist eigentlich kein Raum, steil führen Treppen und eine Leiter die Schräge hoch, hin zu einem Ort, der uns verschlossen bleibt – die absurde Gerichtetheit des Raums in die Höhe, ohne dass jemand wüsste, wozu, der Befehl zum Aufstieg in verstellte Leere: ein herrlicher Raum wie aus dem Schloss! Die Wahl der faszinierenden Örtlichkeit ändert aber nichts an der Tatsache, dass Kubischs Arbeit etwas mager ist. Da hätte man mehr draus machen können.