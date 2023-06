Beat Furrer wurde 1954 in Schaffhausen/Schweiz geboren und erhielt an der dortigen Musikschule seine erste musikalische Ausbildung (Klavier). Nach seiner Übersiedlung nach Wien im Jahre 1975 studierte er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Dirigieren bei Otmar Suitner sowie Komposition bei Roman Haubenstock-Ramati. Im Jahr 1985 gründete er das Klangforum Wien. Im Auftrag der Wiener Staatsoper schrieb er seine erste Oper „Die Blinden“ (ausgehend von Maurice Maeterlincks gleichnamigem Stück und Platons „Höhlengleichnis“), die bei Wien Modern 1989 im Odeon erstmals aufgeführt wurde. Unter Claudio Abbado gelangte sein Werk „Face de la Chaleur“ für Flöte und Orchester 1991 im Wiener Musikverein zur Uraufführung. Seit Herbst 1991 ist Beat Furrer Professor für Komposition an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Eine Gastprofessur für Komposition nahm er 2006-2009 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/Main wahr. 2004 erhielt er den Musikpreis der Stadt Wien, seit 2005 ist er Mitglied der Akademie der Künste Berlin. 2006 wurde er für „FAMA“, uraufgeführt 2005 in Donaueschingen, mit dem Goldenen Löwen bei der Biennale Venedig ausgezeichnet.