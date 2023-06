Georg Katzer Angelika Katzer

Georg Katzer wurde 1935 in Habelschwerdt/Schlesien geboren. Als Jugendlicher lernte er zunächst autodidaktisch verschiedene Instrumente und begann zu komponieren. Erst spät entschloss er sich zum Studium von Komposition und Klavier, zunächst an der Musikhochschule in Berlin (Ost), später an der Akademie der Musischen Künste in Prag. 1961 war er Meisterschüler von Hanns Eisler an der Akademie der Künste Berlin. Dort gründete er 1980 das Studio für Elektroakustische Musik. Seit 1963 lebt er als freischaffender Komponist in und bei Berlin. Neben seiner kompositorischen Arbeit (Konzerte, drei Opern, zwei Ballette, zwei Puppenspiele, Kammermusik, Film und Hörspiel) beschäftigt Georg Katzer sich mit Multimedia-Projekten und Improvisation. Er ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin, der Freien Akademie der Künste zu Leipzig und der Akademie für Elektroakustische Musik in Bourges/Frankreich.