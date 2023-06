Klaus Lang, geboren 1971 in Graz. Lebt nach 10 Jahren als freischaffender Komponist in Berlin, seit 2007 als Komponist und Konzertorganist in Steirisch Laßnitz. Er war Dozent für Komposition bei den Internationalen Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, der impuls academy in Graz, den Nordic Music Days und der Moscow contemporary music ensemble academy. Sein Studium der Komposition, Musiktheorie und Orgel absolvierte er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, wo er seit 2006 eine Professur innehat. Klaus Langs Werke umfassen das gesamte Spektrum von Solostücken über Kammermusik bis hin zu Orchesterwerken. Einen besonderen Schwerpunkt bildet seine Arbeit auf dem Gebiet der Oper. Zu seinen Musiktheaterarbeiten gehören zuletzt am Staatstheater Braunschweig „einfluss des menschen auf den mond." (2011), „stimme allein“, „königin ök“ und „BUCH ASCHE.“ an der Oper Bonn, „handschuh des immanuel“am Hörtheater für den Aachener Dom, „kirschblüten. ohr.“ und „zwei etagen. keine treppe.“ am Hebbel-Theater Berlin, „die perser.“ am Theater Aachen, „fichten.“ (Berlin 2006), „kommander kobayashi - am ende.“, uraufgeführt 2007 in den Sophiensälen Berlin u.a. Beständig auf der Suche nach neuen Formen von Musiktheater verbindet Klaus Lang eine langjährige Zusammenarbeit mit der Bühnenbildnerin und Raumkünstlerin Claudia Doderer. Neben seiner künstlerischen Arbeit hat Klaus Lang eine große Anzahl an Beiträgen für Zeitschriften oder Lexika (z.B. Positionen, KunstMusik, Groove) verfasst und eine Arbeit mit dem Titel „Auf Wohlklangswellen durch der Töne Meer" zum Thema historische Stimmungen veröffentlicht.