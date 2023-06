Trond Reinholdtsen Sara Li Stensrud

Trond Reinholdtsen, geboren 1972 in Norwegen, lebt und wurde ausgebildet in Oslo. Um 2002 nahm sein Werk eine signifikante Wendung hin zu einer Musik von essayistischem Charakter, die konzeptuelle Strategien, die Begeisterung für semantische Bedeutungen und kritische Untersuchungen der Gattungen und der Institutionen der Neuen Musik mit einbezieht, Verbindungen herstellend zu Vorlesungen, Dokumentationen, Performances und zum Banalen mit einem gründlichen Interesse an der erzählerischen Form, der mathematischen Struktur und der kommunistischen Propaganda, dabei unterwegs munter die Emotionalität, Tiefsinnigkeit und Musikalität verwerfend. Während der letzten drei Jahre wurde ein wesentlicher Teil der künstlerischen Energie in das Projekt „The Norwegian Opra” investiert. Reinholdtsen bevorzugt das Alleinsein, dennoch entstanden einige Werke der letzten Jahre in enger Zusammenarbeit mit den Musikern von asamisimasa. Er arbeitete ebenso mit plus-minus, Mark Knoop und an der Volksbühne Berlin mit Vegard Vinge und Ida Müller zusammen. 1996 erreichte er das Halbfinale des Ostosloer Aloys-Kontarsky-Doppelgänger-Wettbewerbs. Die Geschichte seines Lebens und seiner künstlerischen Karriere ist eine lange, glückliche Erzählung eines phänomenalen Erfolgs und des Glücks – aber wir wollen hier bei weitem nicht alle seine Preise aufzählen, um die anderen Komponisten nicht eifersüchtig zu machen.