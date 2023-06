François-Xavier Roth ist einer der charismatischsten und wagemutigsten Dirigenten seiner Generation. Den Posten des Chefdirigenten beim SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg übernahm er mit seinem Debüt bei den Donaueschinger Musiktagen 2011 und einem Konzert mit Werken von Webern, Boulez und Mahler im Freiburger Konzerthaus. Er ist außerdem fester Gastdirigent des BBC National Orchestra of Wales. Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem London Symphony Orchestra und dem Ensemble intercontemporain, die er regelmäßig dirigiert. Sein Repertoire reicht von der Musik des 17. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen Werken und umfasst alle Genres: sinfonische Musik, Oper und Kammermusik. Im Jahr 2003 gründete er das innovative Orchester Les Siècles, das sowohl auf neuen wie auf alten Instrumenten, je nach Werk und oftmals während des gleichen Konzerts, kontrastreiche und bunte Programme aufführt. Mit Les Siècles konzertierte er in Frankreich, Italien, Deutschland, England und Japan; eine CD mit Werken von Bizet und Chabrier wurde mit einem Diapason Découverte ausgezeichnet. Erst kürzlich spielte François-Xavier Roth für das neugegründetes Label „Les Siècles Live" Werke von Berlioz, Saint-Saëns, Martin Matalon und Strawinsky ein. Für das Fernsehen konzipierte das Orchester die Serie „Presto“, die während ihrer dreijährigen Laufzeit wöchentlich ein Publikum von durchschnittlich vier Millionen Zuschauern erreichte. Ebenso engagiert ist Roth in der Opernszene. Seine Aufführungen von „Mignon" (Ambroise Thomas) und „Les Brigands" (Jacques Offenbach) an der Opéra Comique in Paris wurden von der Kritik hoch gelobt.