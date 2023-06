asamisimasa wurde 2001 gegründet, um Mathias Spahlingers Trio „musica impura“ aufzuführen. Das Ensemble arbeitete bislang mit englischen und deutschen Komponisten zusammen und brachte Werke von Nicolaus A. Huber, Laurence Crane, Aldo Clementi, Brian Ferneyhough, Johannes Kreidler, Alvin Lucier, Bryn Harrison, Clemens Gadenstätter und anderen zur Uraufführung. Mit einigen skandinavischen Komponisten der jüngeren Generation verbindet asamisimasa eine besonders enge Kooperation, so vor allem mit Simon Steen-Andersen, Øyvind Torvund und Trond Reinholdtsen. Das Ensemble ist bei zahlreichen Festivals in Europa, der Mongolei und den Vereinigten Staaten aufgetreten, unter anderem beim huddersfield contemporary music festival in England, im Rahmen von Ultraschall Berlin, dem Roaring Hooves Festival in der Mongolei oder bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt.