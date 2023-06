Das Stuttgarter Ensemble ascolta wurde 2003 von sieben Musikern gegründet mit dem Ziel, hervorragende neue Partituren zu realisieren. Die Stammbesetzung mit ihrer Konzentration auf Blech- und Schlaginstrumente beschreitet in der Ensemblelandschaft neue Wege. Mittlerweile sind über 100 neue Werke für ascolta entstanden. ascolta ist Gast bei vielen deutschen und europäischen Festivals für Neue Musik, so bei den Festivals in Luzern, Huddersfield und Witten, bei Ultraschall Berlin, den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt, den Donaueschinger Musiktagen, der Berliner MaerzMusik, bei der Biennale in Salzburg und Wien Modern. Gastspielreisen unternimmt das Ensemble in der laufenden Saison u.a. nach Spanien, in die USA und nach Singapur. Daneben kooperiert ascolta regelmäßig mit Partnern in Stuttgart: dem Musikfest Stuttgart und der Akademie Schloss Solitude, der Staatsoper und der Staatlichen Hochschule für Musik sowie mit den Neuen Vocalsolisten Stuttgart. Gefördert vom Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart, veranstaltet ascolta eine eigene Konzertreihe mit dem Titel „ascolta plays...". Die programmatische Spannweite des Ensembles reicht von der klassischen Moderne über theatralische Konzepte der Fluxus-Generation bis zum Grenzbereich zwischen Neuer Musik und Rock. In Zusammenarbeit mit ZDF/arte entstand ein Projekt, das Stummfilme der 1920er und 30er Jahre mit neuen Kompositionen von Martin Smolka, Sven-Ingo Koch, Olga Neuwirth u.v.a. kombiniert und das seither ständig weiterentwickelt und international aufgeführt wird. Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, entsteht in den kommenden Jahren mit „Gebrauchsanweisungen" ein weiteres multimediales Programm, das von mehreren KomponistenInnen und VideokünstlerInnen nach einem ebenso ausgeklügelten wie spielerischen System gemeinsam gestaltet wird.