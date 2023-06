Daniel Göritz, geboren 1965 in Berlin, studierte in Berlin, Manchester und New York. 1994-96 war er Assistent an der Manhattan School of Music in New York, wo er auch seine Promotion abschloss. Danach lebte er als freier Gitarrist und Komponist in New York. Seit 1999 lebt er wieder in Berlin und lehrt ebenda als Honorarprofessor für Konzertgitarre an der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Als Komponist Zusammenarbeit mit verschiedenen Ensembles, wie z.B. dem KNM Berlin oder dem Fibonacci Trio. Er wurde mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet, darunter dem 1. Preis beim internationalen Wettbewerb für Komposition des huddersfield contemporary music festival 1994 in England, dem Förderpreis für Komposition des Berliner Senats für Kultur 1995, dem Prix Ton Bruynèl 2007 für Soloinstrument und Elektronik; 2000-2002 erhielt er ein Kompositionsstipendium der Berliner Akademie der Künste. Als Gitarrist arbeitet er mit internationalen Orchestern und Ensembles zusammen. Mit der amerikanischen Flötistin Sarah Hornsby gab er im Zephyrus Duo als Gewinner des Artists International Wettbewerbs New York 1996 sein Debütkonzert in der Carnegie Weill Recital Hall mit zeitgenössischem und eigens bearbeitetem klassischem Repertoire. Daniel Göritz ist auch im klassischen Repertoire aktiv als Interpret, Bearbeiter und Herausgeber. Die Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik schließt ein erweitertes Instrumentarium (verschiedene Gitarren, E-Bass und Elektronik) ein. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die freie Improvisation.