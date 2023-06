Johannes Kalitzke, geboren 1959 in Köln, studierte 1974-76 Kirchenmusik an der Kölner Musikhochschule, Klavier bei Aloys Kontarsky, Dirigieren bei Wolfgang von der Nahmer und Komposition bei York Höller. Elektronische Studien am IRCAM in Paris und in Köln bei Hans Ulrich Humpert. Sein erstes Engagement als Dirigent führte Johannes Kalitzke 1984 an das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier, wo er in den Jahren 1988 bis 1990 Chefdirigent war. 1991 wurde er Künstlerischer Leiter und Dirigent des Ensemble musikFabrik, dessen Mitbegründer er war. Seither ist er regelmäßig als Gastdirigent bei Ensembles (Klangforum Wien, Collegium Novum Zürich, ensemble recherche) und zahlreichen Sinfonieorchestern, u.a. des NDR, der BBC, des SWR und der Münchner Philharmoniker tätig. Dazu kamen Opernproduktionen, u.a. an der Staatsoper Berlin, an der Staatsoper Stuttgart, bei den Wiener Festwochen, der Münchener Biennale und den Salzburger Festspielen. Tourneen nach Russland, Japan und Amerika sowie zahlreiche CD-Aufnahmen ergänzen seine Tätigkeit als Interpret klassischer und zeitgenössischer Musik. Als Komponist erhielt er wiederholt Aufträge für die Donaueschinger Musiktage und die Wittener Tage für neue Kammermusik sowie für zahlreiche Rundfunkorchester. Sein erstes Musiktheaterstück, der „Bericht vom Tod des Musikers Jack Tiergarten“, war ein Beitrag für die Münchener Biennale 1996. Weitere große Opernaufträge folgten. Zu seinen Lehrtätigkeiten zählen Ensembleseminare an der Folkwang Universität der Künste Essen, die Leitung des Ensembleforums bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt, die regelmäßige Leitung des Dirigentenforums für Ensemblemusik des Deutschen Musikrats und Dirigentenkurse an der Sommerakademie Salzburg. Kalitzke erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 1990 das Bernd-Alois-Zimmermann-Stipendium der Stadt Köln und für das Jahr 2003 das Stipendium der Villa Massimo in Rom. Seit 2009 ist er Mitglied der Berliner Akademie der Künste.