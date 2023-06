Christina Schönfeld wurde 1955 in Berlin als Kind hörender Eltern geboren. Im Alter von einem Jahr ertaubte sie und besuchte die Gehörlosenschule in Berlin. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Zahntechnikerin und ein Studium zur Erzieherin und bildete sich weiter als Dozentin für Gebärdensprache. Sie unterrichtet am Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen Berlin / Brandenburg e.V., für dessen Bereiche Kultur und Bildung sie auch die Geschäftsleitung übernommen hat. Sie ist ebenso Dozentin für das Fach „Deutsche Gebärdensprache“ an verschiedenen Volkshochschulen und Fachschulen. Als Gastschauspielerin wirkte sie beim Deutschen Gehörlosen-Theater, beim Gestischen Theater Berlin, bei Filmproduktionen sowie als Gast verschiedener Talk- und Dokumentarsendungen mit. Sie arbeitete als Regisseurin verschiedener nationaler und internationaler Videoproduktionen. Als Solistin und Interpretin trat sie in verschiedenen Produktionen von Helmut Oehring und Iris ter Schiphorst auf.