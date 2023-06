Anfang des Jahres 2009 gründete die Komponistin Brigitta Muntendorf das aus Absolventen der Hochschule für Musik und Tanz Köln bestehende Ensemble Garage, um eine Plattform für Musiker, Komponisten und andere Künstler zu schaffen sowie neue Ideen, Werke und Konzepte zur Aufführung zu bringen. Das Ensemble Garage richtet seinen Fokus auf die Werke junger Komponisten/innen und auf die gemeinsame Probenarbeit. Für jedes Konzert wird ein Gesamtkonzept entworfen, in dem Werk, Inhalt und Aufführungssituation in Form eines sogenannten inszenierten Konzertes in Beziehung gestellt werden.

Das Ensemble sucht Antworten auf die Fragen, wer und wo unsere Generation eigentlich ist, was sie denkt und bewegt, was sie nutzt und wie sie damit umgeht. Und natürlich, was sie hören und was sie schreiben möchte. Die Einbeziehung multimedialer Werke und musiktheatralischer Elemente ist dabei ein nicht wegzudenkender Bestandteil. Das Ensemble Garage arbeitet seit Beginn mit dem Dirigenten Mariano Chiacchiarini zusammen und achtet dabei auf eine dynamische Wechselwirkung und eine gemeinsame musikalische Entwicklung. Das Gründungskonzert des Ensembles fand im Rahmen der Werkreihe von „Netzwerk ON- Neue Musik Köln“ in Köln statt. Diese Konzertreihe ist zu einem festen Bestandteil der Ensemblearbeit geworden. Projekte mit der Kölner Gesellschaft für Neue Musik und dem Landesmusikrat NRW haben ebenfalls im Gründungsjahr stattgefunden. Das Ensemble Garage wird von dem Studio für elektronische Musik sowie dem neu gegründeten Institut für Neue Musik der Hochschule für Musik und Tanz Köln und dem Ensemble musikFabrik unterstützt und hat sich Auftritte bei internationalen Festivals zur Verbreitung der Kompositionen der heutigen Generation zum Ziel gesetzt.