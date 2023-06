Mia Schmidt R. Jacoby

Mia Schmidt wurde 1952 in Dresden geboren. Nachdem sie in München Sozialpädagogik studiert hatte, folgte ein Studium der Musikwissenschaft und der Empirischen Kulturwissenschaft in Tübingen; danach Kompositionsstudien bei Milko Kelemen in Stuttgart sowie bei Brian Ferneyhough, Klaus Huber und Mesias Maiguashca in Freiburg. Mia Schmidt erhielt verschiedene Stipendien und Kompositionspreise in Tokio, Rom, Graz, Bern, Köln, Mannheim, Baden-Baden und Freiburg. Sie lebt in Freiburg und arbeitet dort freischaffend als Komponistin und Musiklehrerin.