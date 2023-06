Wolfgang Motz wurde 1952 in Mannheim geboren. Seine musikalische Ausbildung erhielt er in Freiburg bei Klaus Huber und Brian Ferneyhough (Komposition), Edith Picht-Axenfeld (Klavier), Peter Förtig (Musiktheorie ) und Markus Ulbrich (Gehörbildung) sowie in Venedig bei Luigi Nono (Komposition) und Alvise Vidolin (Computermusik). Er ist Mitbegründer des ensemble recherche Freiburg, dirigierte in den achtziger Jahren verschiedene Ensembles Neuer Musik und arbeitete in den elektronischen Studios von Padua, Budapest, Paris, Berlin und im Experimentalstudio des SWR in Freiburg. Nach mehreren Lehraufträgen an der Freiburger Musikhochschule ist Wolfgang Motz dort seit 1989 Professor für Gehörbildung.