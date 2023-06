Edwin van der Heide, geboren 1970 in Hilversum/Niederlande, ist ein Künstler und Forscher im Bereich des Klangs, des Raums und der Interaktion. Er studierte bis 1992 Sonologie und Komposition am Royal Conservatory in Den Haag. In seinen Arbeiten erweitert van der Heide die Begriffe der Komposition und der musikalischen Sprache in räumlicher, interaktiver und interdisziplinärer Hinsicht. Sein Werk beinhaltet Installationen, Performances und Rauminterventionen. Das Publikum wird in der Mitte der Arbeit platziert und ist herausgefordert, sich selbst durch Entdeckungen, Interaktionen und Beziehungen zur Arbeit in Verbindung zu setzen. Er hat seine Werke in bedeutenden Museen und bei Festivals vorgestellt, wie S.M.A.K. in Gent, beim ARS ELECTRONICA Festival in Linz, im Amsterdamer Stedelijk Museum, bei ICC in Tokyo, NAMOC in Peking, der Berliner Transmediale, SONAR in Barcelona, im Fine Arts Museum in Taipei, FILE in Brasilien und beim sonambiente-Festival in Berlin. Neben seiner Arbeit im eigenen Studio ist er Teilzeit-Professor an der Universität in Leiden und leitet das Raum-Interaktions-Laboratorium an der Kunst- und Wissenschafts-Fakultät des Königlichen Konservatoriums in Den Haag. Er war 2009 Edgard Varèse-Gastprofessor an der Technischen Universität in Berlin und gewann im selben Jahr den Witteveen+BosArt+Technology-Preis. 2011-2012 war er Gastprofessor am Le Fresnoy-Studio national des arts contemporain/Frankreich.