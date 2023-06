Hassan Taha wurde 1968 in Homs/Syrien geboren. Bevor er ins Higher Institute of Music in Damaskus eintrat, studierte er traditionelle arabische Musik. Seit dieser Zeit komponiert er Stücke für Laute, die sogenannte Oud. 1998 schloss er sein Musikstudium ab und spezialisierte sich für das Horn und die Oud. 2003 studierte er am Konservatorium in Maastricht Komposition. Seine Werke wurden in Syrien, dem Libanon, in Tunesien, Deutschland und der Schweiz aufgeführt. Er komponierte Bühnenmusiken für Aufführungen des syrischen Nationaltheaters, unter anderem für "Trunkene Tage" von Saadallah Wannous oder für "Ein Volksfeind" von Henrik Ibsen. Im Januar 2008 wurde eine Auswahl seiner Werke an der Oper in Damaskus aufgeführt. 2009 wurde sein Stück "Kadmus und Europa" von einer Gruppe syrischer und europäischer Musiker aus Anlass der 30jährigen Zusammenarbeit zwischen Syrien und der Europäischen Union aufgeführt. Auf Einladung der Kulturstiftung Pro Helvetia war er 2010 für drei Monate Gaststipendiat in der Schweiz. Sein Stück "Der Würfelspieler" wurde 2011 im Gare du Nord in Basel uraufgeführt. Mit den Komponisten Vinko Globokar und Helmut Oehring arbeitete er im Rahmen von Workshops zusammen. Zur Zeit lebt er in Bern/Schweiz, wo er 2012 einen Master für Komposition an der Hochschule der Künste in Bern erhielt. Seine neueste Komposition "into the ocean" wurde 2012 bei der Biennale in Bern und bei OGGIMUSICA in Lugano uraufgeführt.