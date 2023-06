Helmut Oehring Privat

Helmut Oehring wurde 1961 in Berlin (Ost) geboren. Als Gitarrist und Komponist Autodidakt war er zwischen 1992 und 1994 – nach Konsultationen bei Andre Asriel, Helmut Zapf und Friedrich Goldmann – Meisterschüler von Georg Katzer an der Berliner Akademie der Künste, zu deren Mitglied er 2005 gewählt wurde. 1994/95 war er Stipendiat an der Villa Massimo in Rom und erhielt seitdem zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Hanns-Eisler-Preis des Deutschlandsenders Kultur, den Orpheus Kammeroper Preis Italien und den Schneider- Schott-Preis. Der Hindemith-Preis (1997) und der Arnold-Schönberg-Preis (2008) wurden ihm für sein gesamtes Schaffen verliehen, das heute rund 250 Werke nahezu aller Genres umfasst. Oehrings Kompositionen und Produktionen werden in Konzertsälen und auf Bühnen in ganz Europa, Asien und Nordamerika aufgeführt. In jüngster Zeit wirkte er auch als Dirigent und Regisseur eigener Werke. Im September 2011 erschien beim Verlag btb/Randomhouse Helmut Oehrings Autobiografie „Mit anderen Augen“. Aktuell komponiert er die Opern „SehnSuchtMEER oder Vom Fliegenden Holländer“ für die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf (UA März 2013) und „AscheMOND oder The Fairy Queen“ für die Staatsoper Unter den Linden Berlin (UA Juni 2013) sowie für das Festival Sine Nomine eine Filmmusik zu F.W. Murnaus Stummfilm „Sunrise, a Song of two Humans“ von 1927 (UA Herbst 2013 im Cinéma Capitole in Lausanne).