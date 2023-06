Die Donaueschinger Musiktage 2012 live in SWR2

Konzert-Live-Übertragungen und weitere Sendungen zu den Donaueschinger Musiktagen 2012.



Wie in den vergangen Jahren überträgt SWR2 die Konzerte der Donaueschinger Musiktage auch in diesem Jahr live - erstmals werden zwei Konzerte, das Ensemblekonzert 1 am 20.10. ab 11 Uhr und das Abschlusskonzert am 21.10. ab 17 Uhr auch als Videolivestream hier im Internet übertragen.

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Wie erleben Sie die Konzert-Übertragungen von den Donaueschinger Musiktagen? Was sind Ihre Eindrücke? Was hat Ihnen besonders gefallen? Welches neue Werk hat Sie besonders beeindruckt? Rufen Sie uns während der Live-Übertragungen direkt im Studio an unter der Rufnummer 07221/2000. Einen Zusammenschnitt Ihrer Kommentare senden wir am Ende der Konzertübertragung am Sonntagvormittag. Sie können uns auch hier oder auf den Seiten der im Folgenden gelisteten Sendungen über die Kommentarfunktion Ihre Meinung mitteilen. oder aber die Beiträge der Online-Berichterstattung direkt kommentieren. Klicken Sie dazu auf das Symbol mit dem Zettel und dem gelben Stift.