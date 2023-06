Das Nadar Ensemble wurde 2006 von einer Gruppe junger Musiker gegründet, die alle das gleiche Interesse und die Begeisterung für Neue Musik teilen. Der Name des Ensembles wurde als Reverenz an den Fotografen Nadar (eigentlich Gaspard-Félix Tournachon, 1820-1910) gewählt, dessen Vielfältigkeit und Abenteuergeist das Ensemble inspiriert hat. Neben seiner Tätigkeit als Fotograf und Ballonfahrer war der historische Nadar Karikaturist, Spion, Kunstkritiker und vieles andere mehr. Er organisierte regelmäßig informelle Salons, in die er Künstler, Denker, Schriftsteller und Wissenschaftler einlud, um den interdisziplinären Dialog zu fördern. Das Nadar Ensemble möchte nicht nur Konzerte von hoher Qualität gestalten, sondern auch Werke von Komponisten der jüngsten Generation uraufführen. Darüber hinaus versucht Nadar alternative Konzertformen zu realisieren, um einen vertieften Dialog zwischen Partitur, Musikern und Publikum zu fördern. Mit Komponisten wie Stefan Prins, Daan Janssens, Johannes Kreidler, Martin Schüttler und Simon Steen-Andersen verbindet Nadar eine besonders lange und enge Zusammenarbeit. Werke von bereits etablierten Komponisten wie Serge Verstockt, Annelies Van Parys, Olga Neuwirth, Beat Furrer, Bernhard Lang oder José María Sánchez-Verdú werden ebenfalls in nicht-konventionellen Programmen gespielt. Nadar erhielt Einladungen zu bedeutenden Festivals wie Ars Musica, TRANSIT, Harvest Festival Dänemark, den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt und Musica Strasbourg. Das Ensemble organisiert die jährlich stattfindende Nadar Sommerakademie in Zusammenarbeit mit Matrix, New Music Centre. Hierbei unterrichten die Ensemblemitglieder Interpreten und Komponisten im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, um neue Musik zu komponieren und aufzuführen.