Clemens Gadenstätter Carsten Brüning

Clemens Gadenstätter, geboren 1966 in Zell am See/Österreich, studierte Komposition bei Erich Urbanner und Helmut Lachenmann in Wien und Stuttgart sowie Flöte an der Musikhochschule Wien. Seit 2003/04 ist er Professor für Musiktheorie und Analyse an der Musikuniversität Graz und Privatdozent für Komposition ebenda. Zentrales Arbeitsvorhaben: „Hören Verstehen Komponieren“. Zuletzt Arbeiten am Banalen („Semantical Investigations 1&2; Was heißt hier banal“), an der Polymodalität des Hörens („platzen/bersten“ – für Cello und Klavier, „häuten, schlitzen“ – für Streichquartett 1&2, „ES“ – Minimaloper für Stimme, Ensemble und Film etc.) sowie an der musikalischen Ikonographie (Werkreihe „ICONOSONICS 1-3“). Vorbereitung eines Musiktheaters für Ensemble, Sänger, Raum, Bild, Bühne und Elektronik („NERONE“). Werke entstanden u.a. im Auftrag der Musikbiennale Berlin, des Südwestrundfunks Baden-Baden (Donaueschinger Musiktage 2001, 2005, 2012), der Neuen Vocalsolisten Stuttgart, des Konzerthauses Berlin, der Musik der Jahrhunderte, Stuttgart, Wien Modern, des ORF, des Klangforum Wien, des ensemble recherche, der Salzburger Festspiele, der Musikbiennale Salzburg, des steirischen herbst, des Ensemble Modern. Clemens Gadenstätter erhielt diverse Preise und Stipendien, zuletzt: Kompositionspreis der Erste Bank, DAAD-Stipendium / Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Würdigungspreis der Stadt Wien. Seit 1992 erarbeitet er verschiedene Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, darunter der Videokünstler Joseph Santarromana, die Tänzerin und Choreografin Rose Breuss, die Autorin Lisa Spalt und der Videokünstler Tony Kaye.