Malin Bång Peter Cederling

Malin Bång, geboren 1974 in Schweden, studierte in Piteå, an der Universität der Künste Berlin, der Königlichen Musikakademie in Stockholm, der Universität von Göteborg und in verschiedenen Meisterklassen bei Brian Ferneyhough, Gérard Grisey, Philippe Manoury, Philippe Capdenat, Chaya Czernowin, Walter Zimmermann, Friedrich Goldmann und Ole Lützow Holm. Ihre Werke wurden weltweit aufgeführt. 2010 wurde sie für ihr Ensemblestück „Turbid Motion” mit einem Stipendium der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt ausgezeichnet. 2011 erhielt sie eine fünfjährige Unterstützung durch die schwedische Künstlerförderung. Sie ist Composer in Residence und Gründungsmitglied der jungen schwedischen Gruppe für zeitgenössische Musik Curious Chamber Players. Derzeit lebt Malin Bång für ein Jahr als Stipendiatin des DAAD Künstlerprogramms in Berlin.