Das 2006 durch Yaron Deutsch und Gan Lev gegründete Ensemble Nikel ist ein Quartett in der Besetzung Saxophon, E- Gitarre, Schlagzeug und Klavier. Diese Instrumentalbesetzung wurde zusammengeführt, um eine neue Art der Kammermusik zu entwickeln, bei der elektronische und akustische Klänge zu einem einheitlichen Organismus zusammenfließen und Verbindungen zwischen verschiedenen Quellen der mechanischen Schwingungen hergestellt werden können, aber ebenso, um ästhetische Vorurteile und Grenzen zwischen den musikalischen Genres zu überwinden. Auf der Suche nach ihren künstlerischen Möglichkeiten hat die Gruppe (oder Band, als die sich die Musiker durchaus auch verstehen) Konzertreihen in Tel Aviv und Haifa gegründet, bei denen Nikel Konzepte mit wechselnden Partnern, Solisten oder Ensembles entwickelt und eng mit Komponisten zusammenarbeitet, um ein neues Repertoire zu verwirklichen. Unter den Komponisten sind stellvertretend Raphaël Cendo, Sivan Cohen-Elias, Chaya Czernowin, Philippe Hurel, Eduardo Moguillansky, Marco Momi, Riccardo Nova, Helmut Oehring, Stefan Prins, José María Sánchez-Verdú, Yuval Shaked und Michael Wertmüller zu nennen. Das Ensemble wurde bereits zu Festivals wie Wien Modern, Ultraschall Berlin, Bang on a Can New York, Klangspuren Schwaz, Warschauer Herbst und den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt eingeladen.