Monadologie XIII

Bernhard Lang

Bernhard Lang im Gespräch mit Armin Köhler

AK: Das Stück ist eingebunden in eine große Serie und hat, wie bei Ihnen so häufig, einen sehr speziellen Untertitel, der sich womöglich auf das Material bezieht, aus dem Sie schöpfen.

BL: Die „Monadologie“-Serie, die gegenwärtig 28 Stücke umfasst, ist ein groß angelegtes Konzept der Partiturüberarbeitung, Partiturüberschreibung, ja Zerstörung. Dieses hat sich aus der „Differenz/Wiederholung“-Serie heraus entwickelt, und zwar dahingehend, dass die „Differenz/Wiederholung“-Serie in einer freien Form die Simulation musikalischer Automatismen und musikalischer Maschinerien erforscht hat. In jener Serie spielte der Begriff der „Transkription“ eine besondere Rolle: ein Verfahren, mit dem ich maschinell generierte Klänge und Strukturen, die von DJs, Turntablespielern oder aus Improvisationen stammen, übertrug, transkribierte und instrumentierte. In der „Differenz/Wiederholung“-Serie hatte ich auch schon versucht, Loopgeneratoren in den musikalischen Ablauf zu integrieren. Die Strukturen selbst waren aber komponiert. Das heißt, ich war selbst der Generator der Loopstrukturen, aus denen sich die Stücke damals zusammengesetzt haben. Dazu gehören auch die beiden großen Orchesterstücke für Donaueschingen: „Differenz/Wiederholung 7“ mit dem Loopgenerator und dann später „Differenz/Wiederholung 17“ mit den Live-Solisten.

In den „Monadologien“ ist es jetzt anders. Hier wende ich Maschinen als Strukturgeneratoren an. Vorlage ist eine erste Schrift, ein erster Text, und es gibt als Ergebnis der Sprengung, Explosion und Zerstörung einen zweiten. Inspiriert wurde die „Monadologie“-Serie wesentlich durch die kinematografischen Verfahren des Raphael Montañez Ortiz, der am Ende der 1960er Jahre und dann bis in die 1980er Jahre Filmzerstörungen ausführte und in jener Zeit bereits begann, mit einer Laserdisc vorhandene Materialien zu scratchen, zu zerstören und aus diesen Zerstörungen neues Material zu schaffen. Für mich ganz wichtig ist dieser Begriff der „Explosion“. Raphael Montañez Ortiz hat Objekte gesprengt und die Partikel, die aus diesen Sprengungen entstanden, definierten neue Objekte, die dann wieder zum Ausstellungsgegenstand wurden.

Ich habe in der „Differenz/Wiederholung“-Serie weniger auf historische Materialien zurückgegriffen als vielmehr auf Transkriptionen eigener Materialien oder (wie gesagt) von aktuell generierten Improvisationen. In der „Monadologie“-Serie habe ich begonnen, in großem Umfang historische Materialien zu verwenden – analog der Technik der Metafilmer. Ich realisierte eines Tages, dass ich nicht konsequent genug war, dass ich eigentlich nur weiterkomponiert hatte wie bisher und nicht in die Archive gegangen bin, so wie die Turntablespieler und Metafilmer das tun. Zudem habe ich zu jener Zeit damit begonnen, intensiv mit Metafilmern, mit experimentellen kinematografischen Künstlern, zusammenzuarbeiten. Dann erst hatte ich den Mut, Strauss, Mozart, Bruckner oder Haydn als Ausgangsbasis zu verwenden. Einerseits hatte ich vor diesen Klassikern einen großen Respekt, andererseits erkannte ich die Gefahr der Collage und des Zurückfallens in ältere ästhetische Paradigmen. Erst im Jahr 2007 begann ich, diese Generatoren, diese Sprengmaschinen, Granulatoren, wie ich sie nenne, auf Strauss anzuwenden, danach sehr bald auch auf Mozart in der „Monadologie X“ für Automatenklavier ebenso wie in den Haydn-Versuchen „Monadologie V“ und „Monadologie IX“, jenem großformatigen Streichquartett, das 2010 in Donaueschingen uraufgeführt wurde.

Jetzt bin ich in dieser Serie sozusagen wieder bei den großen sinfonischen Formen angelangt, die auch ganz am Anfang standen. In den „Monadologien II und III“ habe ich zum Beispiel Richard Strauss „gesprengt“. Die ursprünglichen Maschinen waren eigentlich dafür gedacht, organische Prozesse in der Wissenschaft zu simulieren, mithin Prozesse, die der Wetteranalyse, der Analyse von Marktfluktuationen, der Herzrhythmusstörungen usw. dienten. Dabei machte ich eine merkwürdige Entdeckung: Durch die Anwendung dieser Maschinen auf musikalische Strukturen ergaben sich auf eine mir nicht erklärliche Weise wiederum verständliche musikalische Strukturen. Das kann heute noch niemand erklären. Wahrscheinlich hängt dies damit zusammen, dass inhärent musikalisches Material nichts anderes erzeugen kann als wiederum inhärent musikalisches Material, dass auch in der Explosion wiederum nur dieser von der Neurophysiologie noch nicht erforschte Vorgang des musikalischen Wahrnehmens widergespiegelt wird. Das waren für mich die großen Überraschungen im Umgang mit diesen Materialien und Maschinen.

Bei der „Monadologie XIII“ für Donaueschingen nehme ich Bruckners 1. Sinfonie als Ausgangsmaterial. Dazu gibt es selbstverständlich eine Vorgeschichte: Ich habe mit meinem Lehrer Gösta Neuwirth vor vielen Jahren einmal über Bruckner gesprochen. Er hat meine Sichtweise auf diesen großen Meister vollständig verändert. Für mich war Bruckner immer der postwagnerianische Romantiker, auch in gewisser Hinsicht ein Manierist: einer, der achteinhalb Mal das Gleiche, die gleichen Strukturen wiederholt, ein konservativ Radikaler, einer der zwischen Formerfüllung und der Explosion der Formen changiert und sich selbst dabei nicht positionieren kann. Gösta Neuwirth hat mich auf den Zählwahn Bruckners hingewiesen, auf die Tatsache, dass Bruckner auch ein homo computans, also ein zählender Komponist war. Zahlen- und Zahlenproportionen und das Abzählen von Strukturen spielten eine ganz große Rolle in Bruckners Werk. In dieser Hinsicht und mit Blick auf den Gedanken von Leibniz, Musik sei „das unbewusste Zählen der Seele“, agierte er im Grunde wie ein Barockkomponist. Nach dieser Erfahrung habe ich begonnen, sein Werk genauer zu analysieren. Bei Bruckner ist es ja immer das Problem der Fassungen, und wenn er in diesen zwei Takte anhängt oder streicht, so stimmt das dann nicht mehr mit den ganzen Zählweisen der Sinfonien überein. Vor allem in jenen Sinfonien, von denen es nur eine Fassung gibt, lässt sich das natürlich sehr schön nachvollziehen, und da gibt es tatsächlich offensichtliche, mathematische Strukturüberlegungen.

Die Wahl fiel auf die 1. Sinfonie, weil Bruckner hier am mutigsten ist, vor allem in der Linzer Fassung, nicht in der revidierten Wiener Fassung. Das war natürlich für mich als Linzer auch ein Initiativ. Und so kam es, dass dieses neue Donaueschinger Stück in einer extremen Weitung der Klangwelt, der Installation und auch der Harmonik aus der Zerstörung dieser originären Bruckner-Partitur entstanden ist. Sie verdichtet in ihrer doppelchörigen Form die Mikrotonalität und die romantische Chromatik zu einer Metachromatik und leuchtet hinein in ein spektrales Denken, in eine Obertonharmonik, aber auch in extreme Erfassungen von Dissonanz im mikrotonalen Bereich. Erst in dieser „Monadologie XIII“ ist es mir gelungen, diese Massenstruktur als doppelchörige Mikrotonalität zu organisieren.

AK: Gibt es denn wirklich einen grundlegenden Unterschied zwischen kammermusikalischen und sinfonischen Strukturen, wenn es um die Sprengung von Materialien geht? Dem Prinzip des Sprengens ist es doch gleich, welche Strukturen vorliegen.

BL: Das ist eine sehr komplexe und schwierig zu beantwortende Frage. Im Grunde genommen ist das Ergebnis dieser Explosion ein sinfonisches, und im Bereich der Kammermusik ist es eigentlich ein großes Kunststück, diese Massenklänge strukturell konsequent auf einen vierstimmigen Satz, zum Beispiel wie im Streichquartett, herunterzubrechen. Das heißt, dieser Kammermusiksatz ist schon eine Reduktion, eine Ausfilterung dieser Massen an Information. Im Kern ist das, was ich produziere, vielstimmig sinfonisch, auch im Bereich der Kammermusik. In diesem Orchesterstück war es natürlich leichter für mich, diese Massenklänge, die die Generatoren produzieren, dann auch zu instrumentieren – in einer bis dahin noch nie dagewesenen verfügbaren Dichte und Massigkeit.

Aus einer bestimmten Perspektive betrachtet ist es natürlich gleichgültig, welches Material ich als Ausgangspunkt verwende. Das hat mit dem Begriff der Serie zu tun − dies ist keine leere Behauptung. Wenn man die etwa elf Stunden Musik der „Monadologien“, die bis jetzt entstanden sind, in Folge hört, merkt man den Zusammenhang. Das ist wie eine Bildserie, die einen formalen und strukturellen Kontext hat. Klanglich gesehen sind das natürlich völlig unterschiedliche Welten, und auch mit Blick auf die Rezeption ist eine Orchester-Monadologie ein anderes Ereignis: Die frontale Massigkeit eines Orchesters versuche ich dabei durch die Inszenierung eines virtuellen Kopfhörers zu brechen, indem ich zwei Orchester einander gegenüberstelle. Damit befindet sich der Zuhörer mitten auf einem Fußballfeld, zwischen den Mannschaften sozusagen. Das ist nicht nur eine Frage der Orientierung für den Hörer, sondern vor allem der Aktualisierung des wahrnehmbaren Klangs, der sich zwischen den Orchestern bilden wird. Die Klanggenerierung findet letztendlich nicht auf den beiden Bühnen, sondern in einem Zwischenbereich statt. Das gilt auch für die Harmonik. Schließlich konstituiert erst die Differenz der Töne den eigentlichen Klang. Das ist das, was mich interessiert. Bei Bruckner ist dies noch viel komplizierter, weil hier zusätzlich noch das Moment des Theologischen hineinspielt. Es sind Natur- und Gottesvisionen, die Mächtigkeit der Natur, auch eine gewisse Gewalttätigkeit, die bei ihm repräsentativ gezeichnet wird. Hierzu ist die Kammermusik natürlich das diametrale Gegenteil.

AK: Das heißt aber, dass Sie sich Ihr Material auf Distanz halten, indem Sie es zunächst einmal der Maschine übergeben, um danach auszuwählen...

BL: Wie gesagt, Material ist zunächst einmal die Bruckner-Partitur, und da steht am Anfang die Analyse. Das ist eine Papieranalyse, eine sehr brave, musikwissenschaftliche Analyse, die zuerst einmal das Material erforscht, damit ich das Gefühl für das Ausgangsmaterial bekomme. Danach stellt sich eine gewisse Leichtigkeit ein, die für die Auswahl nicht unbedeutend ist. Danach wiederum beginnt die Zeit des Experimentierens – viele Versuche des immer wieder Hörens. Dadurch engt sich das Material immer radikaler ein, um dann immer präziser zu werden, so dass ich dann zum Schluss ganz genau weiß, wo das Ganze hin muss. Das ist irgendwie eine Präzision des Impräzisen, dass man das Gefühl einer Akkuratesse entwickelt, die genauer ist als jedes Lineal und jeder Computeralgorithmus. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die Auswahl ist dann sehr bestimmt und unverwechselbar.

AK: Solch ein von Ihnen ausgelöster Prozess könnte ja unendlich weitergehen, er könnte auch irgendwo anders beginnen…

BL: Ja, genau. Nur: Es gibt in der musikalischen Wahrnehmung den Begriff des Durchhängers und den Begriff des redundanten Trivialen. Diese Begriffe sind in unserer historischen gesellschaftlichen Wahrnehmung unüberwindbar eingebrannt. Wenn das Stück an Spannung verliert, empfinden das tausend Leute im Saal zugleich. Warum das so ist, wissen wir nicht wirklich. Aber es ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Das versucht ein Komponist im Vorfeld natürlich auszuschalten durch die Tragfähigkeit der Struktur, die auf seinem Formgefühl und seiner musikalischen Erfahrung beruht. Ich benutze meinen eigenen musikalischen Filter, der austestet, wie weit ein Prozess tragfähig ist. Hier setze ich dann den Schnitt. Das heißt, das Resultat meiner Granulate, dieser Explosionssplitter, schneide ich wieder quasi filmisch; ich nehme es wie ein filmisches Objet trouvé, das es zu schneiden, zu begrenzen gilt und dem ich dann eine Dauer zuweise. Wobei ich da in gewisser Hinsicht auch in Ketten tanze. Schließlich versuche ich die Bruckner-Struktur wieder nachzuzeichnen. Das ist natürlich ein Kunststück, bei dem es keinen logischen Kontext gibt. Aber ich habe versucht, die viersätzige Struktur oder die Kopfmotive immer wieder durchschimmern zu lassen, als würden die abgebrannten Grundmauern eines Gebäudes noch vorhanden sein.

AK: Was ist eigentlich eine musikalische Großform? Wir kennen den Begriff aus der Klassik, aus der Romantik, gebunden an das sinfonische Arbeiten, ich denke an die Sinfonik, die Oper oder die Oratorien. Ist beispielsweise John Cages Komposition „As Slow As Possible“ in der Halberstädter Version in seiner Dauer von 639 Jahren eine musikalische Großform, nur weil das Stück so lange dauert, oder ist Großform eigentlich etwas anderes? Hat das Phänomen vielleicht etwas mit Massierung zu tun?

BL: Ich denke, das Cage-Stück ist ein ironischer Kommentar auf den Begriff der Großform. Ich glaube, der zentrale Punkt ist der Parameter Zeit. Die Großform besetzt in einer sehr, sehr bestimmten Art und Weise die Faktoren Zeit und Aufmerksamkeit. Das hat natürlich mit den repräsentativen Funktionen solcher Musikstücke zu tun. Je länger das „Ding“ dauert, desto länger ist das Fest. Ja, das hat etwas mit einer Feststruktur zu tun, wie sie sich u.a. auch in der Architektur einer sehr großen Kirche widerspiegelt. Man nimmt die Größe der Institution, indirekt auch die Größe der theologischen Struktur als Spiegel. Im aktuellen musikalischen Kontext widerspricht dies absolut der gegenwärtigen Entwicklung der menschlichen Aufmerksamkeit: Eine musikalische Großform ist ein Angriff auf das Aufmerksamkeitsvermögen des Durchschnittsmenschen. Wenn man heute drei, acht oder zwölf Minuten musikalische Aufmerksamkeit aufzubringen vermag, ohne irgendetwas anderes zu tun, dann ist das schon eine sehr große Leistung. Wenn man heute dennoch mit Großformen arbeitet, ist das eine Transgression, zumindest eine Herausforderung.

Wenn man heute dennoch mit Großformen arbeitet, ist das eine Transgression, zumindest eine Herausforderung. Hinzu kommt die Immobilität beim gemeinschaftlichen Musikhören im Konzertsaal. Auch körperliche Bewegung ist immer Klang. Man kann sich nur limitiert rühren, kommt nicht raus aus dem Konzertsaal, ohne eine repräsentative Aktion zu starten, die als eine Aktion der Bewertung oder was auch immer empfunden werden kann. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Zwangssituation, aus der man nicht rauskommt, mit der man sich auseinandersetzen muss. Es ist etwas anderes, wenn man das Wissen hat, was da auf einen zukommt. Wenn man also auf solch ein langes Stück wie zum Beispiel eine Bruckner-Sinfonie vorbereitet ist, ist es natürlich ein Abenteuer. Das kann zu einer tiefen Erfahrung werden. Komponisten, die sich der Großform zuwandten, die die Dauer eines Stückes bereits als Grundparadigma eingearbeitet, die zeitliche Ausdehnung als Medium benutzt haben – Feldman zum Beispiel – haben dies immer wieder neu erforscht: Was passiert nach zwanzig, nach vierzig Minuten...? Ich finde es unglaublich spannend, mich solchen Hörsituationen auszusetzen. Nicht zufällig bin ich ein Liebhaber sehr dicker Bücher und sehr langer Stücke.

Und im Kontext "Donaueschingen" ist solch eine Inszenierung, solch eine große Fokussierung in dieser räumlichen Aufspaltung etwas ganz Besonderes. Das werde ich gewiss kein zweites Mal erleben. Auch für mich ist das ein besonderer Akt, auf den ich mich innerlich erst einmal vorbereiten muss. Mich interessiert eine Hörwahrnehmung, die zwischen Intellektualität und starker Emotionalität oszilliert, beides sogar stellenweise miteinander zu verbinden vermag. Mich interessiert nicht das Hören der Indifferenz, also das gelangweilte, duldende Hören. Vielmehr geht es für mich sehr stark um Berührung, um Transfer und gleichzeitig um diese intellektuelle Brechung. „Monadologie XIII“ ist damit auch ein Nachdenken über das Komponieren und das Wahrnehmen, und es ist eine Auseinandersetzung mit der Neuen Musik. Mehr oder weniger wiederholen alle Komponisten die gleichen musikalischen Grundprinzipien. Die einen merken es, die anderen nicht. Ich möchte dies in diesem Stück thematisieren, in dem ich u.a. auch frage, wer eigentlich der Autor ist und was dieser tut. Das war für mich das Spannende bei diesen Metafilmprojekten. Martin Arnold, Raphael Montañez Ortiz oder Norbert Pfaffenbichler oder wie sie alle heißen, die filmen ja nicht mehr, die generieren ja kein eigenes Material mehr. Sie treten vielmehr vor dem Material zurück. Ich sehe meine Aufgabe als Komponist zu ordnen, wie ein Gärtner zurückzutreten und das Wachstum zu beobachten. Bei diesem Spiel mit der Autorenschaft, mit dem Geniekult des 19. Jahrhunderts, der in Bruckner noch einmal gebrochen ist, handelt es sich um eine Inszenierung, die aus einer Sprengung, ja Zersplitterung des Subjekts hervorgeht.

Das Interessante an Bruckners Persönlichkeit ist für mich seine Unsicherheit. Er war kein heldischer Mensch, er war ein unglaublich unsicherer, selbstzweifelnder und verzweifelter, depressiver Mensch und sehr leicht beeinflussbar. Er hatte keine Toleranz für Kritik, er war verunsichert bei jeder kritischen Destabilisierung. Interessant finde ich auch die Fragmente der neunten Sinfonie, die einen stellenweise dissonanten Charakter haben, der in den aktuellen Fragment-Aufführungen wegretuschiert wird und wo wirklich diese ganze Gläubigkeit, diese devote Naturverherrlichung plötzlich weg ist und die pure Verzweiflung übrig bleibt.

AK: Jedes Jahrhundert hat seine eigenen Insignien. Eines der Insignien des 20. Jahrhunderts war der Drang zur Kürze. Wir kennen Nietzsches Aphorismus zur Kürze: in einem Satz das zu sagen, was andere in sieben Sätzen nicht sagen; wir kennen Schönbergs Äußerungen zu Webern. Nunmehr aber diese Renaissance der musikalischen Großform, die sich aus vielen Quellen speist. Einer der Gründe sind für mich die computergenerierten Kompositionsprinzipien, die Prozesse auszulösen vermögen, die einen Zeitbegriff in sich tragen, der nicht auf Linearität gründet. Sie lösen vielmehr Prozesse aus, die richtungslos aus einem Keim wachsen und damit unendlich sein können. Sehen Sie auch einen Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten computergenerierter musikalischer Prozesse und musikalischen Formprinzipien?

BL: Ich würde sagen, es gibt diese Zusammenhänge, allerdings mit Einschränkungen. In dem Werk von Georg Friedrich Haas, zum Beispiel, das ja auch größtenteils computergeneriert ist, gibt es dieses Unendlichkeitsstreben. Da geht de facto wirklich die Struktur ins Weite, ins Unendliche. Der Computer wird hier zu einer Prolongationsmaschine. Computergenerierte Strukturen können mithin Zeit sprengen. Aber es ist natürlich durchaus auch möglich, in Webern‘scher Weise mit dem Computer in Mikrostrukturen weiterzuarbeiten und noch das kleinste Partikelchen zu inszenieren. „Monadologie XIII“ wäre ohne Computerprozesse jedenfalls praktisch unmöglich. Ohne Computer hätte ich wahrscheinlich dreißig Jahre für die Erarbeitung benötigt.

Aber ich denke, es gibt in der derzeitigen Situation der Neuen Musik noch einen musiksoziologischen und einen musikpolitischen Faktor, der die Dauer ganz wesentlich bestimmt, und das ist die Einzwängung von neuen Stücken in klassische Programme, die laut Auftraggeber nicht länger als zehn Minuten sein sollen. Ich habe das sehr, sehr oft erlebt, dass diese Kürze gefordert wird. Ich denke, in diesem Kontext kann man wirklich von einer Transgression sprechen, wenn man ein Stück von einer Stunde Dauer vorlegt. Das überschreitet sämtliche Gewohnheiten von Orchesteraufführungen im 21. Jahrhundert. Wie ist es denn, wenn man heute einen Orchesterauftrag bekommt? Man spielt zwischen Bruckner und Strauss, irgendwo dazwischen, hat eineinhalb Proben und das Stück soll sieben Minuten dauern, um nicht zu irritieren, niemanden zu stören. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist ein Vorgang des Ausgrenzens und An-den-Rand-Drängens. Deshalb ist die Inszenierung von Großform-Konzepten, wie heuer hier in Donaueschingen, eine Form der Überschreitung, der „unzeitgemäßen Betrachtung“. Das ist für mich die besondere Herausforderung. Für mich ist es immer ganz spannend zu spüren, wie die Aufmerksamkeitskurve des Publikums mitgeht und wie weit die Leute folgen können. Ich habe in vielen Konzerten die Erfahrung gemacht, dass die musikalische Großform des 19. Jahrhunderts für die Zuhörer und Zuhörerinnen des 21. Jahrhunderts zu groß geworden, mithin nicht mehr nachvollziehbar ist. Die Leute sind bereits nach 20 Minuten überfordert und können nicht mehr folgen.

AK: Bei aller Unterschiedlichkeit der musikalischen Konzepte im Zusammenhang mit der musikalischen Großform ist dennoch auffällig, dass das Prinzip der Konzentration ein übergreifender Faktor ist – sowohl beim Erarbeiten der Werke als auch beim Hören. Die meisten Autoren, so unterschiedlich sie auch agieren, entwickeln aus den kleinsten Keimzellen heraus ein großes und komplexes Werk. Ich sehe darin die Einlösung einer uneingelösten Option des seriellen Prinzips, des wechselseitigen Verhältnisses von Material, Struktur und Form. Deren Vereinheitlichung ließe ja das Ideal erträumen, in dem sich die Großform einer musikalischen Komposition als Entfaltung eines einzigen unendlich in sich differenzierten, komplexen Klangs darstellt. In diesem neuen Begriff des Klangs heben sich unterschiedliche Aspekte des Tonsatzes auf: Klang ist nicht mehr Objekt und damit bloßer Zustand, sondern Prozess, also selbst schon substantiell und damit Form. Denn die grundlegende Absicht der seriellen Musik liegt in der Vermittlung zwischen dem extrem Kleinsten und dem extrem Größten – den akustischen Eigenschaften des Klangs und der Gesamtform der Komposition. Können Sie dieser Idee etwas abgewinnen? Eigentlich ist die musikalische Großform des 21. Jahrhunderts die Vollendung nicht des seriellen Prinzips, wohl aber des seriellen Denkens.

BL: Das trifft sich auf wirklich sehr genaue Weise mit den Ausgangsüberlegungen, die zur „Monadologie XIII“ geführt haben und die eigentlich auf ein neues Forschungsprinzip verweisen, das Komplexität neu begreift. Komplexität der 1950er und 1960er Jahre kommt wesentlich aus dem seriellen Denken. Und das serielle Denken ist in kompositorischer Weise, bis auf wenige Ausnahmen, ein Denken in Schichten. Kontrapunktisches Denken und Schichtdenken. Das heißt, die Kompliziertheit und Komplexität einer musikalischen Struktur entsteht durch Schichtung. Die Zellen, in der Serie formalisiert, bleiben identisch, das Resultat nähert sich aber in letzter Konsequenz dem Zufälligen, dem Rauschen an. Das waren die Konsequenzen, die Cage aus den Stücken des Serialismus letztendlich gezogen hat.

Aktuelle Neuforschungen untersuchen den Zusammenhang zwischen höchster Komplexität, und damit Zufälligkeit, und kleinsten einfachen Strukturen. Das bedeutet, dass durch Rückkopplung, durch Iteration, aus winzigen Stammzellen die kompliziertesten Baumstrukturen erwachsen können. Vor allem Stephen Wolframs Werk „A new kind of science“ mit der Erforschung dynamischer Systeme selbstorganisatorischer Strukturen war in diesem Bereich für mich besonders ausschlaggebend bei der Entwicklung der oben zitierten Generatoren und Granulatoren, die von genau diesem Prinzip ausgehen: Eine winzige Zelle explodiert wie der Samen eines Baumes bis in die Verzweigungen der Äste hinein. Die Komplexität dieser Aststruktur habe ich tatsächlich bei Bruckner zur Anwendung gebracht.

Allerdings muss auch gesagt werden, dass dieses Denken bereits im Begriff des romantischen Entwicklungsdenkens bei Herder und Hegel zu finden ist, ja sogar im Barock. Denn wenn man den Fugenbegriff als Zellenstruktur sieht, so geht es auch hier um die Identität einer Zelle, die sich quasi in seriellen Verfahren entfaltet.

Die seriellen Verfahren sind ja letztendlich auch nur die Übernahme von barocken Strukturen. Diese Mechanik, die der barocken Struktur quasi inhärent ist, interessiert jetzt wieder ganz stark. Es ist ein faszinierendes Spiel zwischen Einfachheit und dem Unbegreiflichen, dem Komplexen. Das scheint uns irgendwie zu treffen, irgendwie zu faszinieren. Dieses Prinzip findet sich natürlich auch bei Bruckner wieder, denn bei ihm gibt es den Begriff des Organischen und auch den der Entwicklung im Kontext der Sonatenhauptsatzform. „Monadologie XIII“ ist für mich in vieler Weise ein Sprechen mit einem Text des 19. Jahrhunderts über die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts – mithin ein gebrochenes Statement über diese dynamischen Systeme.

AK: Wie ist es mit der Musik von Morton Feldman? Da scheint alles purer Fluss zu sein, ein großes Fließen. Strukturelle Setzungen scheinen da kaum eine Rolle zu spielen – als wäre der Prozess bereits die eigentliche Form.

BL: Ich würde das bei Feldman nicht hundertprozentig bejahen. Bei einer Analyse seiner Werke komme ich auf ein blockhaftes Denken. Ich sehe Patterns, eher eine diskrete Ordnung als ein Fortspinnen oder Fließen. Auch in seinen Schriften hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass es ihm um die Vertikalität der Struktur geht. In der Großform ergibt sich natürlich für uns so etwas wie eine Entwicklung. Wir schauen einem sehr langsamen Prozess zu, der sich verändert, und wenn die Langsamkeit groß genug ist, kommt uns jeder Schnitt auch wieder als Kontinuum vor. Durch den Prozess des Vergessens in der Langsamkeit stellt sich so etwas wie eine Entwicklung ein. Wir können ja heute, so wie einst bei Leibniz, eine Entwicklung auf zwei Arten denken: nämlich als eine durchgehende Linie, die aber aus unendlich vielen kleinen Schritten zusammengesetzt ist. Diese diskreten Schritte führen den Begriff der linearen Entwicklung auch wieder ad absurdum oder relativieren ihn. Und ich denke, dass diese diskreten Schritte bei Feldman eine ganz große Rolle spielen. Da sehe ich wieder eine Nähe zum Film, auch natürlich zu den Bildern von Rothko usw. Wenn sie Stephen Wolframs Buch aufschlagen, glauben sie, an manchen Stellen Feldman-Skizzen vor sich zu sehen. Feldman übt seit 1997 einen ganz entscheidenden Einfluss auf mich aus. Bei der Analyse seiner Werke habe ich viele Überraschungen erlebt. Immer wieder musste ich erkennen, dass dort, wo man meint eine freie Struktur vorzufinden, in Wirklichkeit dodekaphonische Strukturen vorliegen – also wirklich solche Strukturen, die ganz streng strukturell durchgezählt und durchdacht sind.

AK: Kommen wir abschließend zum Material der beiden Orchestergruppen zurück. Wie sind diese strukturiert? Gibt es da mikrotonale Unterschiede zwischen ihnen oder wie sieht das aus?

BL: Ich habe in der „Monadologie XIII“ eine neue Form von Harmonik erfunden. Es ist eine interpolative, doppelchörige Harmonik, die die Struktur der beiden Orchester als eine einzige Struktur begreift. Es gibt nur ein Orchester. Dieses Orchester ist extrapoliert in die um einen Viertelton tieferen und in die normal temperierten Strukturelemente. Aus der Addition beider entsteht der eigentliche Orchesterklang. Beide Orchester spielen das identische Material, das identische Ganze in zwei Hälften.