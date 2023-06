Philippe Manoury Tomoko Hidaki

wurde 1952 in Tulle, Frankreich, geboren. Er studierte an der Pariser Ecole Normale de Musique u.a. bei Gérard Condé und Max Deutsch. Am Conservatoire National Supérieur de Musique, wo er das Kompositionsexamen ablegte, gewann er erste Preise für Analyse (Klasse Claude Ballif) und Komposition (Klasse Ivo Malec und Michel Philippot). 1978 ging Manoury nach Brasilien, wo er an verschiedenen Universitäten unterrichtete. 1981 nach Frankreich zurückgekehrt, wurde er zu Forschungen an das Pariser Ircam eingeladen. Seither war Manoury vielfach – als Komponist, Forscher oder Dozent – an den Aktivitäten des Instituts beteiligt. 1983-1987 war er pädagogischer Verantwortlicher des Ensemble intercontemporain. 1987-1997 lehrte Manoury am CNSMD in Lyon Komposition und Elektronik. Er erhielt verschiedene Preise und war 1995-2001 Composer in residence des Orchestre de Paris. Seine Werke wurden weltweit aufgeführt. Für sein Schaffen ist Philippe Manoury mit zahlreichen Preisen, unter anderem von der Stadt Paris und der Sacem, ausgezeichnet worden, zuletzt bei den Victoires de la musique classique 2012 als Komponist des Jahres. Von 2004-2012 lebte Philippe Manoury in den USA, wo er in San Diego an der University of California unterrichtete. Gegenwärtig lehrt und lebt er in Strasbourg.