Bruno Mantovani

wurde 1974 in Châtillon geboren. Nach einem Studium am CNSM in Paris, wo er fünf erste Preise in den Kategorien Analyse, Ästhetik, Orchestrierung und Musikgeschichte erhielt, nahm er an einer Informatikausbildung am Ircam teil. Er arbeitete mit namhaften Solisten wie Emmanuel Pahud und Jean-Guihen Queyras zusammen, mit Dirigenten wie Pierre Boulez, Laurence Equilbey, Péter Eötvös, Susanna Mälkki, Jonathan Nott, Pascal Rophé, mit Ensembles wie TM+, Ensemble intercontemporain, Quatuor Danel und mit Orchestern wie den Bamberger Symphonikern, dem Orchester des Hessischen Rundfunks, Philharmonischen Orchester Lüttich, BBC Symphony Orchestra London, Orchester der Lucerne Festival Academy, Orchestre de Paris und dem NHK Orchester Tokio. Mantovani erhielt mehrere Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben: den Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart (1999), den Tribune internationale des compositeurs de l’Unesco (2001), den Hervé Dugardin-Preis (2000), den Georges Enesco-Preis der Sacem (2005), den Preis André Caplet de l’Institut de France (2005), den Preis für junge Talente der SACD (2007), den Belmont-Preis der Forberg-Schneider-Stiftung (2007), den Claudio-Abbado-Kompositionspreis der Berliner Philharmoniker (2010) und den Preis der Internationalen Musikkritik (2010). 2010 wurde er ebenfalls als „Chevalier des Arts et Lettres“ ausgezeichnet. Das Festival Musica Strasbourg, bei dem er seit 2001 gastiert, widmete ihm 2006 eine Porträtreihe. Sein Werk bezieht sich zumeist auf die Geschichte der westlichen Kunstmusik (Bach, Gesualdo, Rameau, Schubert, Schumann) oder auf Formen der populären Musik (Jazz, östliche Musik). Seit September 2010 leitet Mantovani das Conservatoire National Supérieur in Paris.