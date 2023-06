geboren 1976 in Barcelona, studierte am dortigen Konservatorium, wo er Auszeichnungen in Komposition, Klavier und Harmonielehre erhielt. Er setzte seine Ausbildung bei David Padrós, Brian Ferneyhough und Jonathan Harvey sowie bei Michael Jarrell an der Haute École de Musique in Genf fort. Es folgten Kompositionsstudien an der Université de Paris VIII sowie Kurse am Ircam und Conservatoire National Supérieur Musique et Danse in Lyon. Parra nahm an Kompositionsworkshops in Royaumont, Centre Acanthes, Takefu (Japan) und bei Impuls Graz teil. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören: Ernst von Siemens Förderpreis (2011), Earplay Donald Aird Memorial International Composers Prize of San Francisco (2007), Tremplin Prize des Ensemble intercontemporain (2005) sowie der INAEM-Preis für Komposition (2002). Hèctor Parra hat Kompositionsaufträge u.a. von folgenden Institutionen erhalten: Münchner Biennale, Klangforum Wien, Musée du Louvre, Ircam, Französisches Kulturministerium, Ensemble intercontemporain, Akademie der Künste Berlin, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Spanisches Kulturministerium und Festival Musica Strasbourg. Seine Werke wurden bereits auf den wichtigsten internationalen Festivals und in zahlreichen großen Häusern aufgeführt. Seit 2002 ist Hèctor Parra Composer in residence am Ircam in Paris und wird dort ab September 2013 eine Professur für Komposition wahrnehmen.