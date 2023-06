wurde 1973 in Ost-Berlin geboren. Er inszenierte zunächst mit freien Theatergruppen, studierte Theaterwissenschaften an der Humboldt-Universität und war als Regieassistent bis 1998 Mitglied des Berliner Ensembles. Anschließend absolvierte er ein Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Seither widmet sich Enrico Stolzenburg vor allem der zeitgenössischen Dramatik. Er inszenierte mehrere deutschsprachige Erst- und Uraufführungen an verschiedenen Theatern, darunter die Schaubühne Berlin, das Theater Freiburg und das Theater Magdeburg. Seine Produktionen gastierten auf Festivals wie Premières am Théâtre National de Strasbourg, dem Festival Internationale Neue Dramatik an der Schaubühne Berlin, Miryang Summer Performing Arts Festival in Südkorea, den Autorentheatertagen am Thalia Theater in Hamburg, AUAWIRLEBEN Zeitgenössisches Theatertreffen Bern. Seit 2006 beschäftigt er sich neben dem Schauspiel mit Neuer Musik und experimentellem Musiktheater. Mit dem Komponisten Daniel Ott verwirklichte er in diesem Bereich mehrere Uraufführungen, unter anderem für die Sommerlichen Musiktage in Hitzacker, für die Wittener Tage für neue Kammermusik und das Festival Rümlingen. Weiterhin realisierte er vier Kollektivkompositionen für mittenDrin, dem Abschlussfestival des sounding D, Netzwerk Neue Musik. Seitdem arbeitet er regelmäßig mit der Klangkünstlerin Kirsten Reese zusammen. Für die 13. Münchner Biennale inszenierte er unter dem Titel „A Game of Fives“ fünf Uraufführungen junger Komponistinnen und Komponisten. Zu seiner Theaterarbeit im Ausland zählen zwei Uraufführungen in Helsinki und eine japanische Erstaufführung in Osaka. Enrico Stolzenburg arbeitet seit 2009 insbesondere an der Entwicklung neuer Stücke. Dabei verbindet ihn eine enge Beziehung mit dem Autor Kai-Ivo Baulitz. Darüber hinaus gestaltet er mit Partnern verschiedener künstlerischer Disziplinen auch andere Formate wie Performances, Installationen und Hörparcours. Ab der Spielzeit 2013/14 gehört er als Hausregisseur zum Team der künstlerischen Leitung des Deutschen Nationaltheaters Weimar.