wurde 1968 in Kiel geboren und wuchs im Rheinland, in Hongkong und auf den Philippinen auf. Sie studierte Flöte, elektronische Musik und Komposition in Berlin und in New York. Als Klangkünstlerin und Komponistin schafft sie Werke für Elektronische Medien und Instrumente sowie intermediale und interaktive Installationen. Eine hervorgehobene Rolle spielen bei ihren Arbeiten raum- und wahrnehmungsbezogene sowie performative und narrative Aspekte. In den letzten Jahren entwickelte sie Kompositionen, temporäre Installationen und Audiowalks für Landschaften und den urbanen Außenraum, wie z.B. „KlangBallon" (2010) für Instrumente, mobile Lautsprecher, Sensordaten und drei Trompeter im Heißluftballon oder „no voice audible but that of the sea on the far side" (2013), eine Klanginstallation in einem schalldämpfenden Zylinder im Aarhuser Hafen. 2013 entstand für das Theater Magdeburg „Hört auf diese Stadt!", ein Hörparcours durch die Innenstadt Magdeburgs (mit E. Stolzenburg und D. Kemser). Kirsten Reese erhielt zahlreiche Stipendien und Preise, u.a. Stiftung Kulturfonds (2001), Cité des Arts Paris (2005/06), Villa Aurora Los Angeles (2009). Ihre Arbeiten wurden international in Ausstellungen und auf Festivals gezeigt, u.a. Donaueschinger Musiktage (2006), Festival Rümlingen (2007/2010), MIBEM Festival Melbourne (2008), Borealis Festival Bergen (2009), Wittener Tage für neue Kammermusik (2011), SPOR Festival Aarhus (2013). 2010 erschien im Wolke Verlag ihr Katalog „Medien Klang Konstellationen". Seit 2005 unterrichtet Kirsten Reese Komposition und elektronische Klanggestaltung an der Universität der Künste Berlin. Seit 2012 ist sie Professorin für Ästhetische Bildung an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin.