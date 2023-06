Walter Zimmermann

wurde 1949 in Schwabach (Mittelfranken) geboren. Von 1968 bis 1970 studierte er bei Werner Heider Komposition, zugleich war er als Pianist im ars-nova-ensemble Nürnberg tätig. Danach weitere Studien am Institut für Sonologie in Utrecht und am ethnologischen Zentrum Jaap-Kunst in Amsterdam sowie bei den Kölner Kursen für Neue Musik von Mauricio Kagel. Zwischen 1974 und 1976 mehrere USA-Aufenthalte, bei denen er mit zahlreichen amerikanischen Musikern Gespräche führte, die für seine Entwicklung von großer Bedeutung waren. 1977 eröffnete Zimmermann das Beginner-Studio in Köln, 1980 bis 1984 war er Kompositionslehrer am Conservatoire in Liège, ab 1990 lehrte er in Karlsruhe. Zimmermann, der verschiedene Kompositionspreise und Gastprofessuren erhielt (zuletzt im Jahre 2009 Ehrenprofessor des Central Conservatory of Music in Peking) und 1992 in Frankfurt das Festival Anarchic Harmony zu John Cages 80. Geburtstag mitveranstaltete, ist seit 1993 Professor für Komposition an der Universität der Künste in Berlin. Zahlreiche Buchveröffentlichungen.