Iris Drögekamp

geboren 1967 in Hagen/Westfalen, studierte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und an der Universität Hamburg, wo sie 1999 mit einer Arbeit über Grenzüberschreitende Hör-Spiel-Kultur abschloss. Als redaktionelle Mitarbeiterin und Regieassistentin arbeitete sie bis 2001 bei DLR Berlin, HR, NDR, RB, SR, SWR und WDR. Daneben war sie freie Autorin bei der taz Hamburg und arbeitete beim Freien Sender Kombinat (FSK) Hamburg mit. Sie wurde 2001–2002 beim SWR zur Hörspiel-Regisseurin ausgebildet und lebt seit 2002 als freie Regisseurin und Dramaturgin in Baden-Baden. Seit 2007 hat sie außerdem einen Lehrauftrag für Hörspiel an der HFG Karlsruhe, Workshops an der Hochschule Darmstadt und der HDM Stuttgart. Ihre Produktionen wurden mehrfach ausgezeichnet.