Das Solistenensemble KALEIDOSKOP wurde 2006 von dem Cellisten Michael Rauter und dem Dirigenten Julian Kuerti ursprünglich als Kammerorchester gegründet. Im Laufe der Jahre hat sich das Ensemble stetig gewandelt und immer wieder innovative Formen der Musikvermittlung erprobt. In Zusammenarbeit mit Künstlern aus anderen Genres sucht KALEIDOSKOP nach neuen Aufführungsformen; die Musiker werden dabei auch zu Performern und Darstellern. Das Repertoire reicht vom Frühbarock bis zur aktuellen Musik; auch eigene Musikkonzepte werden dabei entworfen. KALEIDOSKOP arbeitet in Berlin eng mit dem Radialsystem V zusammen und ist regelmäßig zu Gast bei renommierten Festivals wie dem Kunstfest Weimar, den Kunstfestspielen Herrenhausen, dem Sydney Festival, dem Holland Festival, den Operadagen Rotterdam, operadhoy Madrid oder den Donaueschinger Musiktagen sowie an Häusern wie dem Concertgebouw Brügge, Harpa in Reykjavík, Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden oder Kampnagel Hamburg. Seit 2008 ist KALEIDOSKOP Hausensemble im Radialsystem V. Im Laufe des künstlerischen Engagements hat das Solistenensemble mit KünstlerInnen wie Sasha Waltz, Sabrina Hölzer, Georg Nussbaumer, Jennifer Walshe und Martin Eder zusammengearbeitet. Im Dezember 2013 wird KALEIDOSKOP gemeinsam mit der belgischen Theatergruppe FC Bergman das eigene Musiktheaterstück „Van den Vos“ am Toneelhuis Antwerpen uraufführen und diese Produktion 2014 auf Tour in mehreren europäischen Ländern zeigen (u.a. an der Stadsschouwburg Amsterdam, am Kaaitheater Brüssel, bei den Wiener Festwochen). 2013 und 2014 erhält das Solistenensemble KALEIDOSKOP eine Förderung durch die Kulturverwaltung des Landes Berlin.