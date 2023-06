Maxime Le Saux

wurde 1982 im französischen Morlaix geboren. Nach einem Masterstudiengang „Sound and Image“ an der Université des Sciences in Brest begann er 2007 als Klangingenieur am Ircam zu arbeiten. An der Schnittstelle von künstlerischer Konzeption, musikalischer Interpretation und technischer Realisation war er an zahlreichen Aufführungen mit Werken von Yan Maresz, Raphaël Cendo, Yann Robin, Pierre Boulez, Philippe Manoury, Hèctor Parra oder Georges Aperghis bei französischen und internationalen Festivals beteiligt. Aufgrund seiner Erfahrungen in der akustischen Verstärkung von Orchestern und des Raumklangs durch PA-Systeme ermöglicht er neue und innovative musikalische Herausforderungen. Er arbeitet regelmäßig als Aufnahmeingenieur und an der Klangmischung von Aufnahmen zeitgenössischer Musik (z.B. „Hypermusic“ von Hèctor Parra oder „Partita“ von Philippe Manoury).