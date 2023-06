Spätestens seit seinem Debüt bei den Salzburger Festspielen 2006 zählt Wolfgang Lischke zu den beachteten Dirigenten der jungen Generation. 1970 in München geboren, studierte er ebendort zunächst Klavier und Posaune, dann Dirigieren. 1998 schloss er seine Studien mit dem Meisterklassendiplom mit Auszeichnung ab. Seine Ausbildung ergänzte er mit zahlreichen internationalen Meisterklassen und arbeitete u.a. mit Pierre Boulez, Péter Eötvös, Sir Edward Downes, Ilja Musin, Juri Temirkanow und Semyon Bychkov. Nach Engagements an kleineren Opernhäusern berief ihn im Jahre 2003 Roman Kofman als seinen Stellvertreter und als Ersten Kapellmeister an das Opernhaus Bonn. Hier betreute er nahezu das gesamte Bonner Repertoire. Zu Lischkes wichtigsten Neuproduktionen gehören Benjamin Brittens „A Midsummer Night´s Dream“, Christoph Willibald Glucks „Orphée et Euridice”, Charles Gounods „Faust“, Moritz Eggerts „Freax“ (UA), Gioacchino Rossinis „L’Italiana in Algeri“ und Jan Müller-Wielands „Die Irre“ (UA). Lischkes großes Interesse gilt ebenso der zeitgenössischen Musik. Seit 2003 betreut er die Reihe „Bonn Chance!“, in der er mit dem Ensemble musikFabrik verschiedene Uraufführungen im Bereich experimentelles Musiktheater erarbeitete. Péter Eötvös, dem Lischke mehrfach assistierte, brachte ihn mit Karlheinz Stockhausen zusammen, mit dem er in der Folge wiederholt arbeitete. Internationale Beachtung fand hier vor allem die Uraufführung des großen Orchesterwerkes „Mixtur“ in der Version von 2003, die Lischke 2006 zusammen mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin bei den Salzburger Festspielen uraufführte. Einladungen führten ihn wiederum zum Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und mehrfach zum Radio Filharmonisch Orkest Hilversum. Er arbeitete mit Orchestern wie dem Radio-Symphonieorchester Wien, dem Sinfonieorchester des WDR, dem Beethoven Orchester Bonn, dem Sinfonieorchester Wuppertal, der Norddeutschen Philharmonie Rostock, den Münchner Symphonikern und mit Ensembles wie Ensemble intercontemporain, Ensemble Modern, Ensemble musikFabrik, ensemble recherche u.a.Wolfgang Lischke ist seit 2009 im Bereich Oper und Konzert europaweit freischaffend tätig. Dem Opernhaus Bonn bleibt er aber weiterhin als Gastdirigent verbunden.