Bekannt als einer der führenden Dirigenten der Musik des 20. Jahrhunderts, der regelmäßig von den wichtigsten europäischen Ensembles der zeitgenössischen Musik eingeladen wird, hat Pascal Rophé eine ebenso herausragende Reputation in der Interpretation des symphonischen Repertoires des 18. und 19. Jahrhunderts erworben. Diese Balance spiegelt zugleich den Anstoß wieder, den er durch die Entdeckung von drei Partituren erhielt, die als Auslöser seiner Dirigentenkarriere wirkten: Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“, Pierre Boulez‘ „Le marteau sans maître“ und Beethovens Neunte Sinfonie. Nachdem er am Conservatoire National Supérieur in Paris studiert hatte und 1988 mit dem zweiten Preis des internationalen Wettbewerbs in Besançon ausgezeichnet wurde, arbeitete er seit 1992 eng mit Pierre Boulez, dem Ensemble intercontemporain und später auch mit David Robertson zusammen. Zusammenarbeit auch mit bedeutenden Orchestern, darunter das Orchester von Radio France, das Philharmonia Orchestra London, das BBC Symphony Orchestra, das BBC National Orchestra of Wales, das RTE National Symphony Orchestra, das Ulster Orchestra, das Orchestre de la Suisse Romande, das Orchestra sinfonica nazionale della RAI Torino, das norwegische Radio Symphonie Orchester, das NHK Symphony Orchestra Tokyo und das Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Bis Juni 2009 wirkte Pascal Rophé für drei Jahre als musikalischer Direktor des Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Rophé fühlt sich ebenso wie seinem Engagement für die zeitgenössische Musik einem Opernrepertoire verpflichtet, das Werke dem Publikum zugänglich macht, die jenseits des üblichen Repertoires liegen. Er produziert dabei durchschnittlich zwei Opern pro Jahr. Unter den zeitgenössischen Opern, für die er sich einsetzte, sind Michael Jarrells „Galilée“, Michèle Reverdys „Medée“ und jüngst Bruno Mantovanis „L’Autre Côté“. Im April 2011 leitete er mit großem Erfolg die Uraufführung von Bruno Mantovanis jüngster Oper „Akhmatova“ an der Opéra National de Paris. Ab der Spielzeit 2014/15 wird Pascal Rophé das Orchestre National des Pays de Loire leiten. Zahlreiche Aufnahmen mit dem Orchester von Radio France, dem BBC National Orchestra of Wales, dem Orchestre de la Suisse Romande, dem Orchestre Philharmonique Royal de Liège und dem Orchestra sinfonica nazionale della RAI Torino wurden mit Preisen ausgezeichnet.