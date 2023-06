wirkt zurzeit als Kapellmeister am Opernhaus der Bundesstadt Bonn. Viele der großen Klassiker der Oper gehören ebenso zu seinem Repertoire wie zahlreiche Operetten und Werke der Alten Musik in historischer Aufführungspraxis. Im Zentrum seines Interesses stand gleichwohl von Beginn an die zeitgenössische Musik. So erarbeitete er in der Vergangenheit mit KomponistInnen wie Adriana Hölszky, Helmut Oehring, Charlotte Seither, Jan Müller-Wieland, Hannes Seidl oder Juan Allende-Blin etliche Ur- und Erstaufführungen. Zuletzt brachte er mit dem Kölner Ensemble musikFabrik am 23. März 2013 in der Bundeskunsthalle im Rahmen der Reihe „Bonn Chance!“, die sich dem experimentellen Musiktheater widmet, „Nocturno“ von Georg Friedrich Haas heraus. Seine akademische Ausbildung begann Christopher Sprenger als Jungstudent im Fach Komposition bei Martin Christoph Redel in Detmold, woran sich ebendort ein Klavierstudium sowie eine Kapellmeisterausbildung bei Hans-Dieter Baum an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin anschlossen. Künstlerisch wie menschlich prägend war während der Studienzeit der vieljährige Kontakt zu Sergiu Celibidache in München und Mainz. Nach einigen Jahren als Assistent von Michail Jurowski, als Korrepetitor und später Kapellmeister am Oldenburgischen Staatstheater, als Leiter des Oldenburger Kammerorchesters sowie mehreren Lehraufträgen an der Hochschule für Künste Bremen im Fachbereich „Neue Musik“ wechselte Christopher Sprenger zu seiner jetzigen Wirkungsstätte am Theater Bonn, ohne dabei die seit vielen Jahren bestehende enge Zusammenarbeit mit dem WDR in Köln zu vernachlässigen.