Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg gibt immer neuen Bewegungen, Gästen und Musikstücken Raum, im Sendegebiet des SWR und auch unterwegs: 2012 u.a. in den großen Konzertsälen in Berlin, Luzern und Madrid mit einer Referenzproduktion von Arnold Schönbergs Oper „Moses und Aron“ unter der Leitung von Sylvain Cambreling und auf einer bejubelten Japan-Tournee mit François-Xavier Roth. François-Xavier Roth trat seinen Posten als Chefdirigent mit dem Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage 2011 an – ein klares Signal für den Stellenwert, den Neue Musik auch für ihn einnimmt. Seit ihrer Neugründung im Jahr 1950 sind die Donaueschinger Musiktage und das SWR Sinfonieorchester untrennbar miteinander verbunden. Über 400 Kompositionen wurden in Donaueschingen durch das Orchester uraufgeführt, und das Orchester schrieb Musikgeschichte: mit Musik von Hans Werner Henze oder Bernd Alois Zimmermann, von Karlheinz Stockhausen oder Olivier Messiaen, Helmut Lachenmann oder Wolfgang Rihm. Bis heute ist das SWR Sinfonieorchester in Donaueschingen, aber auch darüber hinaus, ein unverzichtbarer Partner für die KomponistInnen unserer Zeit. „Im Zentrum der europäischen Kultur“, wie es der langjährige Chefdirigent Sylvain Cambreling formulierte, steht das Orchester jedoch nicht nur in Bezug auf die zeitgenössische Musik. Seit seiner Gründung 1946 ist das SWR Sinfonieorchester Anziehungspunkt für internationale Dirigenten und Solisten und auch musikalischer Botschafter im In- und Ausland, zwischen Salzburg und Luzern, Hamburg und Madrid, Berlin und New York. Über 600 Werke aus drei Jahrhunderten hat das SWR Sinfonieorchester auf Tonträgern eingespielt. Motoren dieser vielfältigen Aktivitäten waren und sind die profilierten Chefdirigenten von Hans Rosbaud über Ernest Bour bis zu Michael Gielen, Sylvain Cambreling und François-Xavier Roth. Sie leiteten und formten ein Orchester, das durch sechs Jahrzehnte besonderer Herausforderungen zu einer andernorts selten erreichten Flexibilität und Souveränität gefunden hat. Zu diesen besonderen Herausforderungen gehören auch zahlreiche Kinder- und Jugendprojekte. Als Fernsehdokumentation und vor Ort (im Freiburger Güterbahnhof) beeindruckte die aufwändige Produktion von „Romeo feat. Julia“: eine kühne Kombination von Prokofjews Musik, jugendlichen Rappern und 200 tanzenden Kindern und Jugendlichen unter der Regie von Sigrun Fritsch und der musikalischen Leitung von François-Xavier Roth. Eine dreijährige Kooperation mit mehreren Freiburger Schulen gipfelte im Juni 2013 in einer szenisch-musikalischen Uraufführung von Manos Tsangaris. Für seine Verdienste „um eine lebendige heutige Musikkultur“ wurde dem Orchester kürzlich der Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik verliehen.