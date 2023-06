Raphaël Cendo SWR

Der 1975 geborene Raphaël Cendo studierte zunächst Klavier, anschließend Komposition an der Ecole Normale de Musique in Paris, wo er im Jahr 2000 sein Diplom erhielt. Er besuchte 2003 die Kompositionsklasse des Conservatoire National Supérieur in Paris, anschließend den jährlichen Kurs für Komposition und Elektronische Musik am Ircam, den er 2006 abschloss. Raphaël Cendo war Schüler bei Allain Gaussin, Brian Ferneyhough, Fausto Romitelli und Philippe Manoury. Er komponierte Stücke für internationale Ensembles und Orchester, die auf den wichtigsten Festivals der zeitgenössischen Musik aufgeführt wurden. 2007 wurde Raphaël Cendo mit dem Prix Espoir des internationalen Kompositionswettbewerbs des Orchestre Symphonique du Montréal ausgezeichnet. 2009 gewann er den Prix Pierre Cardin der Académie des Beaux-Arts und 2011 den Prix Hervé Dugardin der Sacem. 2008 unterrichtete er Komposition an der Musikhochschule in Nanterre. Von 2009 bis 2011 war Raphaël Cendo Stipendiat der Académie de France in Rom (Villa Medici). 2012 gab er Vorlesungen bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik Darmstadt und bei der Session de composition Voix nouvelles in Royaumont. Raphaël Cendo lebt und arbeitet in Berlin.