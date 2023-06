Off-Programm der Donaueschinger Musiktage



Nach dem großen Erfolg der Studentenworkshops in den vergangenen Jahren stellen die Donaueschinger Musiktage auch in diesem Jahr unter dem Titel "Next Generation" 150 Workshop-Plätze für Studierende zur Verfügung.

Im Zentrum der diesjährigen Donaueschinger Musiktage stehen Komponisten, die sich über ihr musikalisches Tun hinaus auch in anderen Metiers äußern und von den Wechselbeziehungen der Disziplinen profitieren. Auf diesen Aspekt konzentriert sich auch das sechstägige Beiprogramm Next Generation, das sich an Studierende europäischer Musikhochschulen richtet. Teilnehmer/innen aus Osteuropa erhalten dabei auch 2014 Stipendien: die Kursgebühr von 90,- Euro und einen Reisekostenzuschuss von 100,- Euro. Interessent/innen werden um einen entsprechenden Vermerk auf dem Anmeldeformular gebeten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Erwerb von 2 (mit Essay: 4) Leistungspunkten im Rahmen des Bachelor- oder Masterstudiums Komposition oder Musikwissenschaft nach Rücksprache mit der jeweiligen Hochschule. Voraussetzung für die Anerkennung ist die Teilnahme an allen Konzerten des Festivals und sämtlichen Veranstaltungen des Off-Programms. Dazu gehören: Eröffnungsparty im Foyer der Donauhallen

Werkstattgespräche und Diskussionsrunden mit Festivalkomponisten (Chris Newman, Pascal Dusapin, Jennifer Walshe, Peter Ablinger, Michael Lentz, Brice Pauset und Simon Steen-Andersen)

Seminare mit Johannes Kreidler, Michael Harenberg, Cathy van Eck, Daniel Weissberg und Barbara Balba Weber

Zwei Off-Konzerte (jeweils eins in Trossingen und erneut in Donaueschingen) mit Werken von Studierenden, aufgeführt von Ensembles der Musikhochschulen Bern, Stuttgart und Trossingen (Leitung Lennart Dohms, Christof M Löser und Sven Thomas Kiebler)

Besuch der Live-Sendung von BR-Klassik und hr2-kultur: Aus einer Hand, Die Komponisten, ihre Musik und ihre anderen Künste

Open Spaces zu den Festivalthemen

Besuch sämtlicher Festivalkonzerte und einer Generalprobe des SWR-Sinfonieorchesters

Abschlussforum mit dem Festivalleiter Armin Köhler Für die Teilnahme am gesamten Workshop sind pauschal € 90,00 zu entrichten. Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Zahlungseingangs bearbeitet. Mit diesem Betrag sind die Übernachtung vom 15. bis 20. Oktober 2014, die Teilnahme am Workshop, alle Konzerte der Musiktage, Probenbesuche und Lectures mit Komponisten des diesjährigen Festivaljahrgangs abgegolten. Gesponsert wird der aus Mitteln der Bundeskulturstiftung geförderte Workshop von der Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei Donaueschingen, konzipiert und durchgeführt wird das Programm vom Hochschule der Künste Bern/Fachbereich Musik (Graziella Contratto, Lennart Dohms, Johanna Schweizer) Informationen Konzeption und Leitung: Hochschule der Künste Bern/Fachbereich Musik (Graziella Contratto, Lennart Dohms, Johanna Schweizer)

Teilnahmegebühr: 90,00 € (umfasst Eintrittskarten für alle Konzerte und die Unterbringung in Mehrbettzimmern in der Jugendherberge Villingen-Schwenningen)