Richard Barrett und Paul Obermayer

Unterschiede zwischen Komposition und Improvisation spielen für den aus dem walisischen Swansea stammenden Richard Barrett (*1959) keine Rolle. In seinen Arbeiten sucht der studierte Naturwissenschaftler und Komponist nach Ideen und Konzepten, systematische Komplexität mit spontanem Ausdruck zu verbinden. Auch als Improvisationsmusiker im Duo FURT, das Barrett seit 1986 gemeinsam mit dem Londoner Paul Obermayer (*1964) bildet. Ausgebildet zunächst als Mathematiker, ist auch er als Composer-Performer im Bereich der elektroakustischen Musik aktiv, unter anderem in dem Trio BARK!. Obermayer, von dem zuletzt das Klavierstück „coil“ auf CD veröffentlicht wurde, tritt auch als Interpret zeitgenös-sischer Kompositionen auf. Stärker noch als Obermayer ist Richard Barrett als Komponist tätig. Die Werkliste Barretts, der 2001 durch ein DAAD-Stipendium nach Berlin kam, umfasst neben zahlreichen Vokal- und Kammermusikstücken auch Orchesterkompositionen, wie „Vanity“ (1990-94), „NO“ (2004) oder „IF“ (2006-2010), sowie Musiktheater, wie „Unter Wasser“ (1994-98) und „Dark Matter“ (2003). Nach einer Professur an der Brunel University in London (2006-2009) schuf Barrett zuletzt für das Huddersfield Contemporary Music Festival das hochkomplexe, zweistündige Ensemblestück „CONSTRUCTION“ (2005-2011), das vom Elision Ensemble uraufgeführt wurde, mit dem Barrett seit Jahren zusammenarbeitet. Seit 2003 ist FURT auch ständiges Mitglied von Evan Parkers Electro-Acoustic Ensemble. fORCH hatten Barrett und Obermayer 2005 anlässlich eines SWR NEWJazz Meetings als Erweiterung von FURT gegründet. Nach Auftritten beim Spitalfields Festival in London, beim Huddersfield Contemporary Music Festival und beim Sound Festival in Aberdeen spielt fORCH in Donaueschingen ein neues Projekt in geringfügig veränderter Besetzung.