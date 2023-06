wurde 1978 in Rapperswil, Schweiz geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Musikhochschule in Luzern Klavier bei Ivan Klánsky, Orgel bei Wolfgang Sieber sowie Komposition bei Dieter Ammann. 2003-2007 folgten ein Theorie- und Kompositionsstudium bei Georg Friedrich Haas, Detlev Müller-Siemens und Roland Moser sowie Orgelstudien bei Guy Bovet an der Musikhochschule in Basel. Weitere Studien im Fach Orgel folgten in der Klasse von Ludger Lohmann an der Musikhochschule Stuttgart, weitere Kompositionskurse bei Hanspeter Kyburz, Klaus Huber und György Kurtág. Zur Zeit ist Michael Pelzel Organist in Stäfa bei Zürich. Er erhielt mehrere Stipendien und ist Preisträger verschiedener Kompositionswettbewerbe, u.a. Sun River Prize, Chengdu, China, Ensemblia Mönchengladbach, BMW Musica Viva, München und Kompositionswettbewerb „Christoph Delz“, Basel.