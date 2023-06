wurde 1962 als Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters in Krefeld geboren. Er wuchs in Rom auf, wo er nach seiner Schulausbildung an der Deutschen Schule Innenarchitektur und Design studierte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland studierte er von 1997 bis 2003 an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Georg Herold. Seit 1996 sind seine Arbeiten regelmäßig in Ausstellungen u.a. in Delft, Düsseldorf, Ettlingen, Paris, Siegburg zu sehen. Lorenzo Pompa lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Uraufführung in Donaueschingen: 2007