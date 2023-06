wurde 1933 in Schaan, Liechtenstein, geboren, wo er auch heute als freischaffender bildender Künstler lebt. Von 1949 bis 1952 erhielt er eine künstlerische Ausbildung bei seinem Onkel Kanonikus Anton Frommelt in Vaduz. 1952-1956 folgte ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Paris, anschließend lebte er ebenda als freier Künstler; zusammen mit Künstlerkollegen entwickelte er Projekte für die Integration von Form und Farbe in die Architektur. Nach Frommelts Rückkehr nach Schaan 1962 entstanden erste große Mosaik-, Email- und Glasfensterarbeiten als Kunst am Bau. Bis 1970 arbeitete er an dem Farbholzschnitt-Zyklus Apokalypse. Ab 1970 entstanden zahlreiche Arbeiten für Gebäude und im öffentlichen Raum. Zwischen 1975 und 1985 entstand der grafische Zyklus aus einfarbigen Kupferdrucken Vähtreb – Viehtrieb, 1988 ein Zyklus großformatiger Email-Stelen zum Thema „Schöpfung“, 1989-1999 das monumentale grafische Mappenwerk Creation – Fünf Konstellationen zur Schöpfung. Eine begehbare Betonskulptur mit einer Innenauskleidung aus Email auf Kupferplatten in der Spania von Vaduz erarbeitete Frommelt zwischen 2001 und 2005. Neben seinen Arbeiten für den öffentlichen Raum und für die Grafikzyklen beschäftigte sich Martin Frommelt zyklisch auch mit der Tafelmalerei, war als Initiator für Ausstellungen und als Herausgeber zahlreicher Publikationen sowie als Stiftungsrat in der Kanonikus-Frommelt-Stiftung und der Prof.-Ferdinand-Nigg-Stiftung tätig. In der Sammlung von Kolumba befinden sich seine drei großen Grafikzyklen sowie mehrere Email-Stelen.