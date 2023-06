Das 1976 von Pierre Boulez mit Unterstützung des damaligen Staatssekretärs für Kultur, Michel Guy, gegründete Ensemble Intercontemporain besteht aus 31 Solisten, die die Liebe zur zeitgenössischen Musik (vom 20. Jahrhundert bis heute) vereint. Als Kernformation gebildet, beteiligen sie sich an den in der Satzung des Ensembles festgeschriebenen Aufgaben der Verbreitung, Übertragung und Schöpfung neuer Musik. Unter der musikalischen Leitung von Susanna Mälkki arbeiten sie mit den Komponisten an der Erforschung instrumentaler Techniken und an Projekten, die Musik mit Tanz, Theater, Film, Video und bildender Kunst verbinden. Das Ensemble erteilt jedes Jahr Aufträge und führt neue Werke auf, die sein Repertoire bereichern und an die Meisterwerke des 20. Jahrhunderts anknüpfen.

Die musikalischen Schauspiele für junge Leute, die Weiterbildungskurse für junge Instrumentalisten, Dirigenten und Komponisten sowie die zahlreichen Aktionen zur Sensibilisierung des Publikums zeugen vom tiefen und international anerkannten Engagement des Ensembles in der Förderung der zeitgenössischen Musik und der musikalischen Bildung.

Seit 1995 hat das Ensemble die Cité de la Musique (Paris) als ständigen Sitz bezogen. Es agiert ebenso in Frankreich wie im Ausland, wo es bei großen internationalen Festivals gastiert, und nimmt regelmäßig CDs auf. Das vom Ministère de la Culture et de la Communication finanzierte Ensemble wird auch von der Ville de Paris unterstützt.