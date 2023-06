wurde 1971 geboren. Mit fünf Jahren erhielt er Klarinettenunterricht bei Nino Chiarelli an der Ecole de musique de Chartres. Er setzte seine Studien bei Richard Vieille am Conservatoire National de Région de Paris (CNR) fort und später am Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, wo er bei Jacques Di Donato graduierte. Er spielte im Holzbläserquintett Nocturne, das den zweiten Preis beim ARD Wettbewerb in München gewann. Seit 1995 ist Alain Billard als Bassklarinettist Mitglied des Ensemble intercontemporain. Er ist im ständigen Austausch mit einer Vielzahl von Musikern und erweiterte seine instrumentalen Kompetenzen, indem er Tuba, Saxophon und Bassgitarre lernte. Renommierte Einspielungen und Uraufführungen als Solist, darunter das Konzert für Bassklarinette und Orchester "Mit Ausdruck" von Bruno Mantovani und "Machine for Contacting the Dead" von Lisa Lim. Alain Billard ist auch im Education Program des Ensembles aktiv.